Ulm

Hervorragende Ergebnisse bei „Jugend musiziert“

Kreis Biberach / Lesedauer: 2 min

Auch viele Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Biberach haben in Ulm ihr musikalisches Talent bewiesen. (Foto: Jens Kalaene/dpa )

Rund 180 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Biberach sind in Ulm beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ angetreten. Ausgeschrieben war der Wettbewerb in diesem Jahr in den Solowertungen Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Musical sowie Bass (Pop) und Orgel, den Ensemblewertungen Klavier vier- bis achthändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument sowie Schlagzeugensemble.