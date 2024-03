Mit dunkler Kappe und schwarz-weißem Fanschal steht Chris auf der Stahlrohrtribüne hinter dem Tor. Ernst blickt der Mittdreißiger auf das Spielfeld, nimmt einen großen Schluck von seinem Bier. „Wie ein Heimspiel fühlt sich das heute nicht an“, seufzt der Ulmer.

Es ist Ende Januar. Eigentlich steht an diesem Sonntag ein Heimspiel seines SSV Ulm auf dem Plan. Doch statt wie sonst im D-Block des Donaustadions, hat sich Chris notgedrungen im Block V der Centus-Arena eingefunden. Dort, wo normalerweise die Fans des VfR Aalen stehen.

Winterbann wegen fehlender Rasenheizung

Fünf seiner Heimspiele musste Fußball-Drittligist SSV Ulm 1846 diesen Winter in der Fremde austragen. Mangels Rasenheizung, die in dieser Spielklasse vom Deutschen Fußballbund (DFB) vorgeschrieben wird, sah sich der Aufsteiger gezwungen, in das rund 75 Kilometer entfernte Aalen auszuweichen.

Weil der örtliche Regionalligist bis vor neun Jahren mal kurz in der 2. Bundesliga gespielt hat, ist das Spielfeld dort beheizbar. „Wir müssen Aalen ja auch dankbar sein für die Möglichkeit, hier spielen zu dürfen“, zuckt Chris mit den Schultern. Es sei aber halt nicht das Gleiche wie ein Kick im eigenen Donaustadion.

Vier Wochen später, es ist Anfang März. Markus Thiele, der Geschäftsführer des SSV Ulm, sitzt in seinem Büro am Donaustadion. Er sieht zufrieden aus, doch wirkt auch sehr beschäftigt. Inzwischen sind die Heimspieltage im Aalener Winterdomizil gezählt. Ein torloses Unentschieden gegen den FC Ingolstadt markierte Ende Februar die letzte Drittliga-Begegnung der Ulmer Spatzen auf der Ostalb.

Da gab es überhaupt keine Diskussionen und ich glaube, nur so konnten wir in Aalen auch erfolgreich sein. Markus Thiele

„Man muss der Mannschaft wirklich ein großes Kompliment aussprechen“, blickt der 42-Jährige zurück, der zwischen 2009 und 2017 selbst in verschiedenen Positionen für den VfR Aalen tätig war. „Die Spieler haben die Situation von Anfang an super angenommen. Es hat keiner lamentiert, niemand hat gesagt: „Hey, das ist aber nicht unser Stadion, nicht unsere Kabine.“ Da gab es überhaupt keine Diskussionen und ich glaube, nur so konnten wir in Aalen auch erfolgreich sein.“

Von Heimweh konnte keine Rede sein

Sportlich fällt die Bilanz der Spatzen-Spiele in der Centus-Arena in der Tat gut aus. Von Heimweh konnte keine Rede sein. In den fünf Partien auf der Ostalb blieb der SSV Ulm jedes Mal ohne Niederlage. Zu Buche stehen zwei Siege und drei Unentschieden. Generell hat der Aufsteiger seit der Winterpause noch kein Spiel verloren.

Hatten die Spatzen das Donaustadion Ende November noch als Fünftplatzierte verlassen, kehren sie nun als Tabellenzweite zurück nach Hause. Mit anderen Worten: Der Neuling belegt zehn Spieltage vor Schluss einen direkten Aufstiegsplatz in der 3. Liga und könnte den Durchmarsch in die 2. Bundesliga tatsächlich perfekt machen.

Lizenz für 2. Bundesliga beantragt

Vorsorglich hat der Verein um Markus Thiele bereits die Lizenzunterlagen für die höhere Spielklasse eingereicht. „Wir müssen aktuell zweigleisig planen“, bestätigt der Geschäftsführer und liefert damit gleich den Grund mit, warum er so beschäftigt wird.

Derzeit muss sich Markus Thiele durch einen dicken Regelkatalog kämpfen, in dem die Deutsche Fußballliga (DFL) auf fast 100 Seiten die Anforderungen für Stadien in der 2. Bundesliga aufgelistet hat. Sein Fazit: Das Donaustadion, in dem der SSV seit jeher seine Heimspiele austrägt, erfülle im Moment nicht die Auflagen für die höhere Spielklasse.

Und so beschäftigt sich der Ulmer Geschäftsführer bereits mit Alternativen. Nicht ausgeschlossen, dass der SSV im Falle des Aufstiegs erneut auf ein anderes Stadion ausweichen müsste. „Gesprochen haben wir darüber aber noch nicht“, stellt Thiele klar. „Wir müssen erst mal auf uns gucken und unsere Hausaufgaben hier in Ulm machen.“

Minus von 30.000 Euro pro Partie

Aus organisatorischer und wirtschaftlicher Sicht sei der Umzug nach Aalen zuletzt ein Kraftakt gewesen, räumt Markus Thiele ein. Der 42-Jährige spricht von einem Minus von etwa 30.000 Euro pro Partie. Wie erwartet lockten die „Heimspiele“ in der dortigen Centus-Arena deutlich weniger Zuschauer ins Stadion, als in Ulm sonst üblich. Im Schnitt verfolgten etwas mehr als 4.500 Zuschauer die Gastspiele auf der Ostalb. Zum Vergleich: Im Donaustadion zählten Statistiker bislang knapp 10.500 Fans pro Heimspiel.

Finanzieller Mehraufwand entstand laut Verein unter anderem durch den Einsatz von Shuttlebussen (der Club organisierte seinen Fans zu jedem Aalen-Spiel eine Mitfahrgelegenheit), sowie vor allem durch die höhere Stadionmiete in Aalen. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ musste Ulm für seine Begegnungen in der Centus-Arena rund das Dreifache von dem berappen, was üblicherweise an Miete für die Heimspiele im Donaustadion an die Stadt Ulm als Eigentümerin bezahlt wird.

„Grundsätzlich sind wir der Stadt Aalen und dem VfR Aalen sehr dankbar, dass wir die Centus-Arena als Ausweichstadion nutzen konnte“, heißt es vom Verein. Andernfalls hätten die Ulmer auch auf TV-Geld verzichten können, was für den Club, der nach 22 Jahren Abstinenz in den Profifußball zurückkehrte, aber nicht infrage kam.

Viel diskutierte Rasenheizung kommt

Immerhin: Das Thema Rasenheizung, das den Drittliga-Aufsteiger zuletzt nach Aalen zwang und selbstredend auch für die 2. Liga verpflichtend wäre, soll sich spätestens im Sommer erledigt haben. Für Ende Mai ist der Einbau im Donaustadion angekündigt. Eine weitere Saison ohne beheizbaren Untergrund würde den Club sonst wohl die Hälfte seiner Fernseheinnahmen kosten.

Fast anderthalb Millionen Euro muss die Stadt Ulm, der das Stadion gehört, nun für den Einbau locker machen. Keine Frage, dass dieses Vorhaben im Rathaus nicht gleich mit Kusshand genehmigt wurde. Eine Rasenheizung in der heutigen Zeit einzubauen, sei nicht mehr zeitgemäß, schimpfte Bürgermeister Martin Bendel in Richtung DFB. Klimaschutz werde hier dem Kommerz geopfert.

„Das ist ein Skandal“

„Das ist ein Skandal, dass wir das machen und eine der sinnlosesten Investitionen der vergangenen 25 Jahre.“ Der Ärger ist verständlich, zumal im Falle eines Durchmarsches in die 2. Bundesliga auf lange Sicht wohl ohnehin ein neues Stadion in Ulm gebaut werden müsste.

Zumindest sieht das der Geschäftsführer des Vereins so. „Wenn man sich nachhaltig entwickeln und im Profibereich etablieren möchte, dann braucht man auch die passende Infrastruktur dazu“, betont Markus Thiele. Ein Zweitliga-Gastspiel auf der Ostalb wird es aber definitiv nicht geben.

Denn auch die Centus-Arena in Aalen erfüllt mittlerweile nicht mehr alle Anforderungen für diese Spielklasse. Stattdessen kämen im Falle des Aufstiegs wohl eher die Arenen in Augsburg (31.000 Plätze) oder Heidenheim (15.000) infrage.

Heimbereich für Rückkehr ausverkauft

Am Sonntag (19.30 Uhr) kehrt der SSV Ulm nun aber erst einmal in sein Donaustadion zurück. Die Partie gegen den SV Sandhausen markiert das erste echte Heimspiel des Jahres. Der Heimbereich ist bereits ausverkauft, erwartet werden mehr als 15.000 Zuschauer, die aktive Fanszene plant eine größere Choreografie über den gesamten D-Block. „Es fühlt sich gut an, wieder nach Hause zu kommen“, sagt Markus Thiele. Oder wie es SSV-Anhänger Chris formuliert: „Ich bin froh, dass die Zeit in Aalen zu Ende ist.“