Seit über 900 Jahren wird in Wiblingen ein kostbarer Kreuzpartikel verehrt, der angeblich aus mehreren, größeren Holzstücken des Kreuzes Jesu bestehen soll. Doch kann die Echtheit der heiligen Splitter überhaupt nachgewiesen werden?

Kreuzpartikel seit 930 Jahren in Wiblingen

Es ist der bedeutendste Schatz der Klosterkirche: Der Wiblinger Kreuzpartikel. Gold glänzend steht die hochbarocke Monstranz, die das kostbare Reliquiar in Form eines Patriarchenkreuzes umfasst, auf der linken Seite des Kirchenschiffs im Ölbergaltar.

Schon seit der Gründung des Wiblinger Klosters vor genau 930 Jahren soll sich der kostbar gefasste Partikel in der dortigen Kirche befinden, wie Ulrich Kloos, katholischer Dekan und Wiblinger Pfarrer, berichtet.

„Die Grafen von Kirchberg vermachten die Reliquie dem ersten Abt, als sie damals das Kloster stifteten“, so Kloos. Seitdem habe auch die Wallfahrt zum Heiligen Kreuz von Wiblingen Tradition.

„Der Kreuzpartikel ist seit über 900 Jahren das Ziel zahlreicher Pilger, zu dem sie mit ihren Sorgen und Anliegen kommen können.“ Bis heute sei Wiblingen „ein durchbeteter Ort“.

Freilich hat daher auch das Fest der „Kreuzerhöhung“ in Wiblingen einen hohen Stellenwert. Seit 2018 findet das Heilig–Kreuz–Fest dort sogar mit Reiterprozession und Reitersegnung statt. Am Freitag, 15. September, ist es wieder soweit. Die Idee stammt von Dekan Ulrich Kloos selbst und ist angelehnt an den Blutritt, der zu Ehren einer Blutreliquie stattfindet.

Die Echtheit kann natürlich niemand beweisen, auch ich nicht. Ulrich Kloos

„Ich kenne die Tradition der Blutritte aus Kindertagen in Bad Wurzach“, erzählt Kloos. „Ich dachte, gleiches könnte man doch auch in Wiblingen zu Ehren der Heilig–Kreuz–Reliquie durchführen.“ Auch, weil es in und um Wiblingen herum viele Reiterhöfe und Reitvereine gibt, stößt seine Idee hier auf positive Resonanz. Etwa 70 Reiter und Pferde sollen am Freitag dabei sein — aus Wiblingen und Umgebung, aus Gögglingen und sogar aus Weingarten.

Teil des Partikels steht in Gögglingen

Die Prozession startet am Freitag um 17 Uhr in Gögglingen. In der dortigen Heilig–Kreuz–Kirche befindet sich seit 220 Jahren nämlich ein Teil des Wiblinger Kreuzpartikels.

„Im Jahr 1803 hatte Abt Ulrich IV. ihn kurz vor der Säkularisation mit einem Vierspänner dorthin bringen lassen“, berichtet Kloos. Der Partikel wird am Freitag in einer Kutsche, begleitet von den Reitern, in den Wiblinger Klosterhof gebracht, abermals in einer vierspännigen Kutsche.

„Beide Teile werden dann für einen Nachmittag vereint sein“, kündigt der Dekan an. Gemeinsam mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier, ehemaliger Kaplan, Pfarrer und Dekan in Neu–Ulm, der in diesem Jahr zu Gast sein wird, möchte Ulrich Kloos dort die Reiter und Pferde mit dem Gögglinger Kreuzpartikel segnen.

Bleibt die Frage nach der Echtheit

Bleibt die Frage nach der Echtheit der heiligen Splitter. Stammt das Holz tatsächlich von dem Kreuz, an dem Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren gestorben ist? Dekan Ulrich Kloos zuckt mit den Schultern.

„Die Echtheit kann natürlich niemand beweisen, auch ich nicht.“ Ungeachtet dessen sei der Kreuzpartikel äußerst kostbar. „Wichtig ist doch, dass er vielen Menschen einen Anlaufpunkt bietet, an dem sie Kraft schöpfen und sich Gott im Gebet anvertrauen können.“ Das Wesentliche sei am Ende nicht der sichere Nachweis für die Echtheit des Partikels, sondern der Glaube daran.