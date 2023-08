Handy–Ortung wird Dieb zum Verhängnis

Die Polizei Ulm hat am Montag bei einem 39–Jährigen ein gestohlenes Handy und Drogen gefunden. Laut Polizeibericht parkte eine 47–Jährige gegen 13.30 Uhr ihr Auto in der Ehinger Straße. Nach einer kurzen Abwesenheit stellte die Frau den Diebstahl ihres Handys fest. Ein Unbekannter stahl ihre Handtasche samt Inhalt aus dem unverschlossenen Auto, wie es weiter hißt. Die Frau ortete daraufhin ihr Mobiltelefon, das sich in der Tasche befand. Auch die Polizei wurde verständigt. Den Beamten gelang es einen Verdächtigten in einem Bus vorläufig festzunehmen. Der 39–Jährige hatte das gestohlene Handy bei sich. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge Drogen bei dem Mann. Den 39–Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.