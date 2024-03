Handwerkskammer spricht sich erneut gegen Landesmaut aus

Verkehrsminister Hermann (Grüne) hält an seinen Plänen zur Einführung einer Landesmaut fest. Das hat der Minister vergangenen Dienstag vor Spediteuren und Vertretern von Verkehrs- und Unternehmerverbänden im Haus der Geschichte in Stuttgart bekräftigt, obwohl die Landesregierung kürzlich noch erklärt hatte, die Pläne bis 2026 nicht weiter zu verfolgen. Die Handwerkskammer Ulm warnt nachdrücklich vor der Einführung einer solchen Landesmaut, sie würde eine zusätzliche Belastung für die Betriebe bedeuten.

Diese seien bereits durch eine schwache Konjunkturentwicklung stark gefordert, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer. Dazu komme eine seit dem 1. Dezember gestiegene und ausgedehnte Lkw-Maut auf Bundesstraßen. Angesichts dieser starken Erhöhung der Straßennutzungsgebühren warnt das regionale Handwerk vor einer drohenden Doppelbelastung der Betriebe. Denn die Pläne des baden-württembergischen Verkehrsministeriums sehen zudem eine Ausweitung der Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraßen vor. Auch wenn weder andere Bundesländer noch das Bundesministerium diese Pläne unterstützen, hält das Verkehrsministerium an diesem baden-württembergischen Alleingang fest.

In Baden-Württemberg gibt es rund 12.000 Kilometer Kreisstraßen und 10.000 Kilometer Landesstraßen. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee sind es rund 2600 Kilometer Kreisstraßen und 1900 Kilometer Landesstraßen, die mit dieser zusätzlichen Maut gebührenpflichtig werden würden.

Dazu sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm: „Ein Kilometergeld für Landes- und Kreisstraßen im Land ist völlig fehl am Platz. Wir erhöhen permanent die Bürokratielast für unsere Betriebe. Jetzt ist nicht die Zeit für weitere Belastungen, die Betriebe brauchen Entlastungen.“ Die Ausweitung des mautpflichtigen Straßennetzes im Bundesland würde für den Standort Baden-Württemberg zudem einen Wettbewerbsnachteil bedeuten. So könnten baden-württembergische Betriebe ihre Leistungen in anderen Bundesländern nicht mehr konkurrenzfähig anbieten, da sie die höheren Anfahrtskosten an die Kunden weitergeben müssten. Gerade an der Grenze zu Bayern würden die Betriebe benachteiligt. Durch eine Landesmaut wären zwischen Ostalb und Bodensee schätzungsweise gut 1500 Fahrzeuge von Handwerksbetrieben betroffen.