Handtasche aus Auto geklaut

Auf eine Handtasche hatte es ein Unbekannter am Donnerstag in Ulm abgesehen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr. Ein Mercedes parkte in diesem Zeitraum in der Römerstraße. Ein Unbekannter schlug eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Im Fahrzeug befand sich eine Handtasche. Die war für den Dieb wohl sichtbar. Aus der Tasche nahm er die Geldbörse mit. Darin befanden sich Bargeld, Scheckkarten und Dokumente.