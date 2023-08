Es war eine brutale Tat, die tödlich hätte enden können. Mit dem abgebrochenen Hals einer Glasflasche ist ein Jugendlicher Anfang April in Ulm lebensgefährlich am Hals verletzt worden.

Durch einen Stich, der offenbar mehrere Zentimeter tief eindrang, soll die Halsschlagader des 17–Jährigen vollständig durchtrennt worden sein. Der junge Mann überlebte die brutale Attacke offenbar nur knapp, leidet aber noch heute an einer schweren Sprachstörung und einer linksseitigen Lähmung.

Anklage wegen versuchten Totschlags

Jetzt wurde Anklage gegen den mutmaßlichen Angreifer erhoben, einen 25 Jahre jungen Mann aus Ulm, der die Tat nach seiner Festnahme teilweise eingeräumt haben soll, angeblich aber von Notwehr spricht.

Vorgeworfen wird ihm versuchter Totschlag, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Grundlos soll der Angeklagte am späten Abend des 4. April eine Gruppe junger Männer an einer Unterführung der Bundesstraße 10 in Ulm verbal angegangen haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Angeschuldigte zu einer Glasflasche gegriffen und einem 17–Jährigen aus der Gruppe damit ins Gesicht geschlagen, so dass dieser eine Platzwunde über dem linken Auge erlitt und bewusstlos zu Boden ging.

Als die Begleiter des Geschädigten den Angreifer zur Rede stellen wollten, soll dieser einem weiteren 17–Jährigen mit dem abgebrochenen Flaschenhals in den Hals gestochen haben, wodurch laut Staatsanwaltschaft unter anderem die Halsschlagader des Opfers vollständig durchtrennt worden ist.

Notoperation rettete Opfer das Leben

Nur durch eine Notoperation konnte das Leben des Angegriffenen gerettet werden. Aufgrund der Unterversorgung des Gehirns durch den eingetretenen Blutverlust erlitt er laut Staatsanwaltschaft aber einen Schlaganfall und schwebte über mehrere Tage hinweg in Lebensgefahr.

Trotz umfangreicher Rehabilitationsmaßnahmen leide er noch immer an einer schweren Sprachstörung sowie einer linksseitige Lähmung.

Der mutmaßliche Täter konnte am Tag danach an seiner Wohnanschrift in Ulm festgenommen werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass dem 25–Jährigen klar gewesen sein musste, dass sein Angriff tödlich enden könnte, muss er sich nun unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten.