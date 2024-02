Haftbefehl gegen mutmaßlichen Geiselnehmer von Ulm

Gegen den Mann, der vor knapp einer Woche mehrere Geiseln in einem Ulmer Café gehalten haben soll, ist inzwischen ein Haftbefehl eröffnet worden.

Darüber informieren das Polizeipräsidium sowie die Staatsanwaltschaft Ulm mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Der beantragte Haftbefehl sei bereits am Mittwoch durch einen Haftrichter vom Amtsgericht Ulm erlassen worden.

Der Tatverdächtige ist ein 44-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er ist Bundeswehrangehöriger, der sich, so berichtete es Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger gegenüber unserer Redaktion, „seit längerer Zeit schon im Krankenstand befindet“.

Da der Mann bei der Geiselnahme von zwei Schüssen durch die Polizei handlungsunfähig gemacht wurde, musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm, als er wieder ansprechbar war, auch der Haftbefehl eröffnet.

Sein Gesundheitszustand hatte es laut Behörden noch nicht ermöglicht, selbst vor Gericht zu erscheinen. Später soll er in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg verlegt werden. Laut Behörden hat sich der Mann bisher noch nicht zu der Geiselnahme geäußert.

Die Ermittlungen zu der Geiselnahme sowie den Schussabgaben durch die Polizei und insbesondere die Rekonstruktion des Tatablaufs dauern laut Behörden noch an.

Das wird dem Geiselnehmer von Ulm vorgeworfen

Der Tatverdächtige soll am Freitag kurz vor 19 Uhr die Starbucks-Filiale in Ulm betreten haben, als sich dort 13 Menschen aufhielten. Sieben haben die Filiale noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen können, die verbliebenen sechs hielt der mutmaßliche Täter über knapp anderthalb Stunden als Geiseln in dem Kaffeehaus fest, bevor er bis auf eine Person alle anderen gehen ließ.

Mit der letzten Geisel soll er um 20.20 Uhr unvermittelt das Café verlassen, ihr vor dem Lokal mit der Waffe gedroht haben, bevor Spezialkräfte der Polizei den Mann „handlungsunfähig“ machten. Später stellte sich heraus, dass der Mann lediglich Softair-Waffen mit sich führte.

Unklar ist weiterhin, was der Mann in besagtem Café in der Ulmer Innenstadt wollte, ob er dort jemanden kannte, was sein Ziel war - und was er mit den Messern, Äxten und der Machete in seinem Auto, die Polizeibeamte nach der Tat fanden, vorgehabt hatte.

Laut Deutscher Presse-Agentur soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Afghanistan-Veteranen handeln, der bereits mehrfach Suizidabsichten äußerte und sich um eine entsprechende Behandlung bemüht hatte. Einem Bericht von „Bild“ zufolge soll der Tatverdächtige einem Verwandten bereits vor einer Woche gesagt haben, dass es sich von Polizisten erschießen lassen möchte.