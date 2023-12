Händler auf dem Weihnachtsmarkt sind zufriedener als der Einzelhandel

Das sonnige Winterwetter hat am Wochenendeoffenbar Lust auf einen Weihnachtsmarktbesuch gemacht. Die kleine Budenstadt vor dem Münster und entlang des südlichen Münsterplatzes war sehr gut besucht. Der Ulm-Messe-Chef Jürgen Eilts spricht von einer „ruhigen, aber gut frequentierten Marktwoche“. Der Markt werde auch mittags gern besucht, so Eilts. Die Stände mit Allerlei zum Verschenken sprechen von guten Umsätzen. Am Mittwoch, 20. Dezember, wird es ab 18 Uhr noch einmal ein Musikprogramm im Münsterportal geben.

Nicht so zufrieden wie die Weihnachtsmarkthändler ist nach Auskunft der Stadt der Ulmer Einzelhandel. Der dritte Adventssamstag sei nicht so stark gewesen, wie erhofft, berichtet City-Managerin Sandra Walter. Zwar seien die Besucherzahlen in der City sehr hoch gewesen, aber „leider spiegelt sich dies nicht im Umsatz des Einzelhandels wider“. Die Umsätze des 3. Adventssamstags aus dem Vorjahr konnten die meisten Geschäfte nicht erreichen. „Wir führen die Kaufzurückhaltung auf die derzeitige finanzielle Situation vieler Menschen und die Sorgen vor der Inflation zurück“, so die City-Managerin. Der Ulmer Einzelhandel hofft jetzt auf die vierte Adventswoche.

Gefragt waren übrigens die Ulmer Stadtführungen mit mehr als 70 Besuchergruppen. Zunehmend beliebt sind privat gebuchte Gruppenführungen, die inzwischen die Zahl der öffentlichen weit übersteigen.

Die Polizei werde in den kommenden Tagen auch weiterhin Präsenz zeigen, auch wenn in der vergangenen Woche nur ein Smartphonediebstahl gemeldet worden sei.