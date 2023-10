Schon 2024 könnten die Bauarbeiten am Ulmer Blautalcenter beginnen. Das einst beliebte Einkaufszentrum soll zum Großteil einem neuen Wohnquartier weichen. Jetzt zeichnet sich ab, wie der weitere Zeitplan aussieht und wann die verbliebenen Geschäfte die Ladenzeilen verlassen.

Ulm ist ja traditionell erfolgsverwöhnt, doch jetzt gibt es ein Ranking, in dem eine einstige Ulmer Institution deutschlandweit auf dem vorletzten Platz landet: das Blautalcenter. In neuen „Shoppingcenter Performance Report“ einer Wiesbadener Wirtschaftsberatung erhält das Einkaufszentrums an der Blaubeurer Straße die Schulnote Fünf. In kaum einem anderen Einkaufszentrum also sind die Mietparteien unzufriedener.

Vernichtendes Urteil ist keine Überraschung

Das vernichtende Urteil kommt kaum überraschend. Seit dem klar ist, dass ein Großteil des Gebäudes abgerissen werden soll, hat ein regelrechter Exodus der Geschäfte eingesetzt (SZ berichtete). Beim Gang durch die einst belebte Einkaufsmeile fallen nun vor allem verschlossene Ladenzeilen auf. Selbst am Wochenende herrscht hier meist gähnende Leere.

Der Standort Ulm ist für uns von großer Bedeutung. Wir sind an unserem aktuellen Standort gut eingeführt und beim Publikum des Blautalcenters sehr beliebt. - Stefan Kaiser von Decathlon

Doch einige größere Mieter halten nach wie vor die Stellung. Jetzt hat Jürgen Herres, Sprecher des Projektentwicklers HLG, auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung bekannt gegeben, wie ein weiterer Zeitplan aussehen könnte. Fest steht demnach, dass das Modegeschäft von H&M seine Filiale voraussichtlich Ende 2024 schließt.

Gibt es einen Tag X?

Das Fitnessstudio Trendy One Fitness versucht zwar auf seiner Homepage potenzielle Mitglieder zu motivieren: „Unser Mietvertrag im Blautalcenter geht noch bis ins Jahr 2030. Solange wird es das Trendy One Fitness hier geben und ihr könnt wie gewohnt bei uns weiter trainieren. Also keine Ausreden mehr.“ Tatsächlich aber ist geplant, dass das Studio zum Jahresende 2024 seine Tore schließt, wie es von Jürgen Herres heißt.

Und im Januar 2025 wird dann das Modegeschäft von New Yorker ausziehen. Einen finalen Tag X zur Schließung des Centers werde es aber nicht geben, weil einzelne Läden in der Einkaufsmeile bleiben, bis der erste Bauabschnitt fertig ist.

Decathlon hat Sonderrolle

Eine Sonderrolle nimmt dabei der Sportartikelhändler Decathlon ein: „Wir lassen euch nicht hängen“, verkündet derzeit ein haushohes Plakat an der Außenfassade des Centers. Die Botschaft ist klar: Decathlon bleibt. Ob die Filiale derzeit allerdings unter der fehlenden Laufkundschaft leide, will das Unternehmen nicht beantworten.

In einer früheren Mitteilung wurde der Leiter für Immobilien und Expansion, Stefan Kaiser, zitiert mit den Worten: „Der Standort Ulm ist für uns von großer Bedeutung. Wir sind an unserem aktuellen Standort gut eingeführt und beim Publikum des Blautalcenters sehr beliebt.“

Diese Aussagen hätten weiterhin ihre Gültigkeit, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Und weiter: „Unser Ziel ist es, langfristig an diesem Standort zu bleiben. Demnach sind wir auch Teil der neuen Entwicklung des Centers, die 2025 beginnen soll. Nach dem Umbau könnten sich Kunden dann „über eine neue Filiale freuen“.

Was die Kunden sagen

„Mit Decathlon laufen konstruktive und partnerschaftliche Gespräche“, bestätigt Jürgen Herres. Das gelte auch für weitere Interessenten aus dem „Einzelhandel und Dienstleistungsbereich“. „Nach Abschluss von Mietverträgen, werden wir darüber informieren.“

Inzwischen zeichne sich auch der ungefähre Zeitplan für die weiteren Planungen ab. „Ein Baubeginn ist möglich im September 2024“, heißt es von Seiten der HLG. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt laufe ein Gutachterverfahren mit vier Architekten. Das Abschlusskolloquium findet am Donnerstag, 19. Oktober, statt.

Echt traurig, was aus diesem ehemals tollen Einkaufszentrum geworden ist. Ein Nutzer in einer Online-Rezension

Für Kunden dürfte sich das Trauerspiel in der Blaubeurer Straße indes fortsetzen: Auf seiner Homepage ist das Blautalcenter weiter um Normalität bemüht und schreibt: „Genießt das angenehme Ambiente und lasst euch von der großartigen Shoppingvielfalt in rund 50 Geschäften inspirieren.“ Das dürfte inzwischen stark übertrieben sein und manchen gutgläubigen Kunden enttäuschen.

„Echt traurig, was aus diesem ehemals tollen Einkaufszentrum geworden ist“, schreibt ein Nutzer in einer Online-Rezension. „Ein Besuch lohnt sich hier nicht wirklich. Immerhin ist nun das Parken kostenlos.“