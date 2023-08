Gut ausgebildet in der Geburtshilfe

Hebammen begleiten Schwangere und deren Familien und Angehörige durch eine aufregende Zeit. Dabei ist das Tätigkeitsfeld der Hebammen sehr vielseitig und abwechslungsreich, denn sie sind nicht nur im Kreißsaal tätig, sondern beispielsweise auch in der Schwangerenambulanz, der Hebammensprechstunde, auf den Wochenbettstationen oder als freiberufliche Hebammen. Das Universitätsklinikum Ulm (UKU) bietet als Kooperationspartner der Dualen Hochschule Baden–Württemberg (DHBW) in Heidenheim zweimal jährlich neun Studienplätze für künftige Hebammen an. Zum Studienstart im April 2024 sind aktuell noch Plätze frei.

„Als verantwortliche Praxiseinrichtung bietet das Universitätsklinikum Ulm umfangreiche praktische Einsätze in der Geburtshilfe, in den operativen Bereichen sowie in der Neonatologie an“, so Kathrin Huber, Pflegedienstleiterin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am UKU. Ergänzend kommen außerklinische Einsätze bei freiberuflichen Hebammen und hebammengeleiteten Einrichtungen hinzu. Dafür hat das UKU mit niedergelassenen Hebammen Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Der duale Studiengang „Hebammenwissenschaften“, Bachelor of Science, ersetzt die schulische Ausbildung zur Hebamme seit dem 1. Januar 2023 komplett. Dieser veränderte Ausbildungsweg geht auf das Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung zurück, das Bundestag und Bundesrat 2019 beschlossen haben. Erstmalig angeboten wurde der Bachelorstudiengang zum 1. Oktober 2021.

Insgesamt absolvieren die Studierenden sieben Semester, immer im Wechsel von Theorie und Praxis. „Dadurch ist die Verknüpfung zu den theoretischen Lerninhalten stets sehr gut gewährleistet“, sagt Ela Reister, Hebamme und Kursleitung. Susanne Lehr, Bereichsleiterin der Geburtshilfe, ergänzt: „Hebammen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung und Begleitung der Frauen von Beginn ihrer Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit, sowie von Neugeborenen und Säuglingen. Unser Anliegen ist es, eine moderne, evidenzbasierte Geburtshilfe zu ermöglichen, bei der innovatives Denken und Handeln zum Alltag gehören — immer im Sinne der zu betreuenden Frauen, Kinder und Familien.“

Bewerbungszeitraum