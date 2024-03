Kommentar

SZ-Redakteur Andreas Spengler:

"Ulm sollte den großen Wurf wagen!"

Bedient man sich dem Klischee der sparsamen schwäbischen Hausfrau, kann einem schon bange werden. Der Stadt Ulm fehlen Stand heute mehr als 60 Millionen Euro. Die Landesgartenschau wird auf Pump finanziert, das steht wohl fest. So kann man die Mahner und Maßhalter durchaus verstehen. Die Stadt darf die zahlreichen Pflichtaufgaben nicht vernachlässigen: Brücken, Straßen, Schulen, Betreuung. Die Ausgaben für die Landesgartenschau sollten daher – wie bislang auch – sorgfältig abgewogen werden. Trotz Geldsorgen sollte die Stadt aber weder den Enthusiasmus noch die umfassenden Planungen einfach über Bord werfen. Für ein Jahrhundertprojekt wie dieses braucht es ein Übermaß an Optimismus, an Visionen und Risikofreude. In den nächsten Jahrzehnten wird sich kaum wieder eine vergleichbare Chance bieten, die Stadt so grundsätzlich umzubauen und fit zu machen für die Zukunft. Ulm sollte den großen Wurf wagen – mit einer Gartenschau von der Wilhelmsburg bis zur Donau. Notfalls auf Pump, aber Hauptsache im Sinne der jungen und zukünftigen Generationen. Sie könnten davon am meisten profitieren.