(sz) Der letzte Poetry Slam für dieses Jahr findet am 2. Dezember im Roxy statt. Wieder ist es den Veranstaltern gelungen, ein hochkarätiges Feld für den Dichterinnen und Dichtern für den Wettkampf in der Roxy Werkhalle zu gewinnen. Mit dabei sind unter anderem Benjamin Poliak aus Düsseldorf, zweifacher deutschsprachiger U20-Meister und NRW-Meister 2022, und Tamara Stocker aus Innsbruck, die österreichische Meisterin 2021. Los geht’sd um 20 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher des Poetry Slams freien Eintritt, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Samstag, 2. Dezember, heißt es wieder „Große Worte auf der großen Bühne“. Performance den meisten Eindruck hinterlässt und wer Siegerin oder Sieger des Abends wird. Es moderiert Ko Bylanzky. Weitere Gäste sind: Moritz Konrad, (Karlsruhe, Baden-Württemberg-Vizemeister 2022; Julius Esser, Bonn, Finalist der NRW-Meisterschaften ; Vive Le Charme, Olten/CH, Finalist der Schweizer Meisterschaft 2022; Eva Matz, Bremen, mehrfache Finalistin der Bremen-/Niedersachsen-Meisterschaft; Anna Lisa Azur, Wuppertal, Bühnenwirbelwind und Slam-Multitalent und Silke Weißenrieder, Altshausen,, Aufsteigerin der Saison in Baden-Württembergs Slamszene. Als Slammeraus der Region sind Lukas Bühner und Johannes Weileder mit dabei.

Anschließend ist „Schüttel Dein Speck“-Party in der Cafébar.Tickets hioerfür kosten VVK zwölf Euro und an der AK 15 Euro sowei ermäßigt zwölf Euro.