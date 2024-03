Große Gefühle im Klosterhof

Mehr als 80 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Auszeichnungen und Top-Platzierungen in den Charts - mit seinen zeitlosen Megahits wurde Umberto Tozzi laut Pressemeldung zur Legende des Italo-Pop und hat Musikgeschichte geschrieben. Auf seiner Gloria Forever Il Tour kommt er am Sonntag, 18. August, um 19:30 Uhr nach Ulm-Wiblingen in den Klosterhof.

Umberto Tozzi wurde am 4. März 1952 in Turin geboren und gilt als einer der größten Singer-Songwriter Italiens. Der große Durchbruch gelang Tozzi Ende der 1970er Jahre mit einem Hit-Hattrick: 1977 brach er mit „Ti amo“ alle Rekorde und landete einen internationalen Bestseller, darauf folgte „Tu“ und nur ein Jahr später erschien sein erfolgreicher Hit „Gloria“.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines Welthits „Ti amo“ nahm Tozzi 2017 eine neue Version des Songs mit der Sängerin Anastacia auf, enthalten auf dem Sammelalbum „Quarant’anni che ‘Ti amo’“.

In Tozzis Musik finden sich Einflüsse der Beatles und der Rolling Stones ebenso wieder, wie die italienische und die englische Sprache. Seine Welthits wurden und werden immer wieder international gecovert. Mehrfach wurden Songs aus seiner Feder in Kino-Soundtracks verwendet, wie zum Beispiel in „Flashdance“, in „Asterix und Obelix“ oder in der Netflix Serie „Haus des Geldes“ und viele mehr.

„Wenn ich meine größten Hits singe, spüre ich die Emotionen des Publikums immer sehr gut. Deshalb ist es für mich jedes Mal, als wäre es das erste Mal“, sagt Tozzi.

Die Veranstalter versprechen in ihrer Ankündigung große Gefühle und Emotionen pur, wenn der Sänger im kommenden August im Klosterhof gastiert.

Der Vorverkauf für das Konzert in Ulm-Wiblingen hat soeben begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.

Ticket-Hotline: 01806/570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)