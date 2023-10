Gregor Gysi spricht in Ulm über den Politikbetrieb

Mit Gregor Gysi können Interessierte am Dienstag, 5. Dezember, um 20 Uhr einen autobiografischen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs werfen. Der Titel der Veranstaltung, die im Kornhaus Ulm stattfindet, lautet „Was Politiker nicht sagen... weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht“. Moderator ist Hans-Dieter Schütt. Gregor Gysi erzählt und rezitiert aus „Ein Leben ist zu wenig. Die Autobiographie.“ und stellt sein aktuelles Buch „Was Politiker nicht sagen“ vor. In diesem erklärt er, wie Kommunikation im politischen Betrieb funktioniert, warum die Abgeordneten nicht nach Professionalität aufgestellt werden, welche Redezeitbegrenzungen im Bundestag gelten, warum er sich in Talkshows vor allem an die Zuschauer wendet und weniger an die Mitdiskutanten. Gregor Gysi bietet einen anekdotenreichen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs und erzählt von seinen zahlreichen Leben als Anwalt, Politiker, Autor und Moderator und ‐ nicht zuletzt ‐ als Familienvater. Ein Leben und eine Familiengeschichte, die von Russland bis Rhodesien führt und in den Gerichtsalltag mit Mördern und Dieben, zu der ein Lob Lenins und auch die Nobelpreisträgerin Doris Lessing gehören. Durch den Abend führt Moderator Hans-Dieter Schütt, an dem auch aktuell politische Themen nicht zu kurz kommen