Gossip spielt im Klosterhof

2023 versetzten die Punkband Gossip ihre Fans in helle Aufregung, als sie nicht nur ihre Wiedervereinigung, sondern auch neue Musik ankündigten. Mit der Single „Crazy Again“ meldete sich die Band eindrucksvoll zurück, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Sommer dürfen sich Fans nun auf Livekonzerte freuen - etwa am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr in Ulm-Wiblingen im Klosterhof.

Sängerin Beth Ditto, Gitarrist und Bassist Nathan Howdeshell sowie Drummerin Hannah Blilie waren spätestens seit 2006 Grenzgänger, nachdem ihr Album „Standing In The Way Of Control“ und der gleichnamige Titeltrack in England heiß gehandelt und ihre mitreißenden Konzerte immer größer wurden. Das von Rick Rubin produzierte, 2009 veröffentlichte „Music For Men“ und die Leadsingle „Heavy Cross“ machten Gossip dann endgültig zu Weltstars und brachten ihrem damals vorerst letzten Album „A Joyful Noise“ (2021) noch höhere Charts-Platzierungen ein.

2016 trennte man sich dennoch - auch weil Beth Ditto in der Modeszene Fuß fassen und solo durchstarten wollte. Was mit ihrem Solodebüt „Fake Sugar“ (2017) und der zwischen Soul, Blues und Pop changierenden Single „Fire“ auch gut klappte. Trotzdem war die Freude groß, als sich Gossip im letzten Jahr als Band zurückmeldeten - in der Besetzung, in der sie ihre größten Erfolge feierten, heißt es abschließend.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder per Mail an [email protected] erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

