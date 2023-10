Gold Ochsen zahlt höheren Lohn und Inflationsausgleich

In der Lohntarifrunde bei der Brauerei Gold Ochsen ist am 26. September für die rund 230 Beschäftigten nach langen und schwierigen Verhandlungen ein Tarifergebnis erzielt worden.

Damit erhöhen sich ab dem 1. Dezember die Löhne und Gehälter um monatlich 240 Euro. Die Ausbildungsvergütungen steigen dann auch um monatlich 150 Euro in allen Ausbildungsjahren. Zusätzlich wird im Oktober eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von netto 1000 Euro und im Februar 2024 in Höhe von 900 Euro ausgezahlt. Teilzeitkräfte erhalten diese anteilig, Azubis erhalten 950 Euro im Oktober. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 13 Monaten und kann frühestens zum 30. September 2024 gekündigt werden.

„Damit ist der Tarifkommission ein sehr guter Tarifabschluss für die Beschäftigten bei der Traditionsbrauerei Gold Ochsen gelungen“, so Michael Gutmann, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Ulm-Aalen/Göppingen und Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde. „Mit diesem Tarifabschluss haben wir mehr als für die anderen Brauereien in Baden-Württemberg erreicht und das ist auch wichtig, denn wer nicht tarifgebunden sein will, muss eben durch einen Haustarif mehr bezahlen. Tarifflucht wird nicht auch noch von uns mit Billig-Tarifen belohnt. Der Brauerei geht es zudem aufgrund der treuen und guten Arbeit der Belegschaft so prächtig, da ist so ein Abschluss kein Problem.“