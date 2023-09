Globaler Klimastreik von Fridays for Future

Unter dem Motto „#endfossilfuels“ hat am vergangenen Freitag Fridays for Future (FFF) Ulm/Neu–Ulm für das Klima gestreikt. Die Veranstaltung, die laut im Rahmen des weltweiten Klimastreiks organisiert wurde, begann laut FFF–Pressemitteilung um 15 Uhr auf dem Ulmer Marktplatz und führte mit einem lauten Demozug durch die Ulmer und Neu–Ulmer Innenstädte, bevor sie gegen 17 Uhr mit einer Abschlusskundgebung zu Ende ging. Plakate, Musik, flammende Reden und laute Rufe füllten die Straßen, während die Demonstrant durch die Stadt zogen.

Mit rund 800 Demonstranten jeden Alters wurde für konsequenten Klimaschutz geworben: „Unsere Botschaft ist klar: Das Klimaschutzgesetz muss verschärft werden und ein Klimageld so schnell wie möglich eingeführt werden“, sagte FFF–Mitglied Laura Lorenz.

Während der Kundgebung waren mehrere Redebeiträge zu hören. „Mit der Klimakrise stehen wir vor einer der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte“ sagte Noah locksley, der für das Organisationsteam von Fridays for Future Ulm/Neu–Ulm sprach und auch über die klimaschädliche Stromerzeugung aus Kohle, Öl und Gas berichtete.

Anfang des Sommers gab es bereits verschiedene Aktionen von Klimaschützer gegen den Besuch von Bundesverkehrtminister Volker Wissing, vergangene Woche fanden zahlreiche Proteste auf der IAA in München statt und in Berlin hat erst diesen Mittwoch eine neue Protestwelle der Letzten Generation begonnen, wie FFF Ul/Neu–Ulm in der Pressemitteilung weiter schreibt.