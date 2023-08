Gewitter verzögert Bauarbeiten auf der A 8

Gewitter mit starken Regengüssen haben am Sonntag für Verspätungen bei den Bauarbeiten auf der Autobahn 8 bei Ulm–West gesorgt. Seit Freitagabend wurde der verschlissene Fahrbahnbelag der Richtungsfahrbahn München auf rund zwei Kilometern Länge komplett ausgetauscht. Die Arbeiten liefen rund um die Uhr, nachdem am Sonntagvormittag der Asphalt auskühlen musste, sollte am Sonntagnachmittag die Fahrbahnmarkierung angebracht werden, um die Bauarbeiten bis zum morgendlichen Berufsverkehr am Montag abschließen zu können. Wegen mehrerer Gewitter mit starken Regengüssen konnten nur die äußeren Begrenzungen angebracht werden.

Derzeit stehen in beiden Fahrtrichtungen zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung. Wenn der Fahrbahnbelag ausreichend abgetrocknet ist, werden auch die einzelnen Fahrstreifen in Richtung München markiert.

In Fahrtrichtung Stuttgart sind noch Leitplankenarbeiten notwendig. Während der Bauarbeiten wurde der Verkehr der Gegenrichtung durch Lücken im Mittelstreifen übergeleitet, diese Öffnungen müssen wieder verschlossen werden. Auch hier stehen vorübergehend nur zwei anstelle der üblichen drei Fahrstreifen zur Verfügung, es kommt zu leichten Verkehrsbehinderungen.