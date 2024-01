Ulm

Geschmuggelte Zigartten in Waschmaschine entdeckt

Ulm / Lesedauer: 1 min

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters aus Moldau am vergangenen Freitag auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt haben Zollbeamte 5200 Zigaretten, also 26 Stangen, versteckt in einer Waschmaschine gefunden, wie das Hauptzollamt Ulm mitteilt.