Belohnung statt Abschreckung: Die Ulmer Entsorgungsbetriebe (EBU) setzen seit wenigen Jahren auf ein ungewöhnliches Konzept. Scouts sollen Müllsünder sensibilisieren. Doch welchen Erfolg hat das Projekt und was können andere Städte davon lernen?

Guten Tag wir sind von der Stadt und verteilen unsere Aschenbecher, damit Ulm sauber bleibt. Marvin Oesterle

Mit einem simplen Aschenbecher für die Hosentasche haben Grace Eberhardinger und Marvin Oesterle schon viele Male das Eis gebrochen. „Guten Tag wir sind von der Stadt und verteilen unsere Aschenbecher, damit Ulm sauber bleibt“, sagt Marvin Oesterle an einem grauen Augustnachmittag zu zwei jungen Männern in der Ulmer Hirschstraße.

Die beiden tragen die Kippe im Mund und die Red–Bull–Dose in der Hand. Sie sind schwarz gekleidet und ihre Arme überzogen mit Tattoos. Würden die Männer dem optischen Klischee entsprechen, wäre es denkbar, dass sie sich herzlich wenig um Mülltrennung und die Sauberkeit auf den Straßen scheren. Doch sie zeigen sich sofort einsichtig: „Keine schlechte Idee mit dem Aschenbecher, so etwas sehe ich zum ersten Mal, danke“, sagt einer höflich und steckt den Aschenbecher in die Hosentasche.

Ohne Besen oder Müllsäcke

Wieder einmal haben Grace Eberhardinger und Marvin Oesterle ganze Arbeit geleistet. Überzeugungsarbeit. Die beiden engagieren sich seit diesem Jahr im Team der Ulmer Müllscouts. Sie wollen die Ulmer Friedrichsau, die Wege an der Donau und die Ulmer Altstadt vom Müll befreien — und das ganz ohne Besen oder Müllsäcke. Insgesamt rund zehn Scouts umfasst das Team der Ulmer Entsorgungsbetriebe inzwischen. Wie groß der Nutzen ihrer Arbeit ist, zeigt sich erst allmählich.

Die Verunreinigungen waren schon ein großes Problem und es gab dringenden Handlungsbedarf. Thomas Dombeck

Mehrere Stunden benötigen die Stadtreiniger der EBU nach Wochenenden meist, um die Parkflächen und Straßen zu säubern. Zu kämpfen haben sie dabei mit Zigarettenkippen, Flaschen, Kronkorken und Kaugummis, aber auch den To–Go–Verpackungen wie Pizzakartons oder Burger–Boxen, die die öffentlichen Mülleimer und Tonnen verstopfen. Vor allem seit der Corona–Pandemie zeigten sich die Probleme, betont Thomas Dombeck von der städtischen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. „Die Verunreinigungen waren schon ein großes Problem und es gab dringenden Handlungsbedarf.“

Stadt sieht gesellschaftliches Problem

Wenn der Abfall einfach liegen bleibt, habe es die Stadt mit einem „gesellschaftlichen Problem zu tun“, heißt es in einer Mitteilung. „Wie kann es sein, dass der Klimaschutz längst für alle ein Thema ist, andererseits aber die elementarsten Kleinigkeiten beim Umweltschutz scheitern?“

Um das Müllproblem im öffentlichen Raum effektiv und nachhaltig in den Griff zu bekommen, muss sich etwas in den Köpfen der Menschen bewegen. EBU

Eine Lösung schient nicht in Sicht, bis die Stadt beim Präventionskonzept „Bleib sauber“ der Marketingagentur Dreivorzwölf aus Mainz fündig wurde. Ihr Konzept mit den Müllscouts hat sich unter anderem bereits in anderen Städten bewährt. Aus der Erfahrung anderer Kommunen sei klar geworden, dass man allein mit Überwachung und Intervention nicht weiter komme. „Um das Müllproblem im öffentlichen Raum effektiv und nachhaltig in den Griff zu bekommen, muss sich etwas in den Köpfen der Menschen bewegen“, schreibt die EBU.

560 Arbeitsstunden geleistet — Das war der Effekt

Nach dem Start des Müllscout–Projekts im August 2021 waren die Scouts im vergangenen Jahr erstmals über die gesamte Saison unterwegs und leisteten insgesamt 560 Einsatzstunden. Ausgesucht werden die Scouts von der Agentur selbst. Häufig sind es Studenten oder Auszubildende, die sich etwas hinzuverdienen möchten. Ausgestattet mit Taschenaschenbechern und Hundekotbeuteln ziehen sie in Zweierteams durch die Städte. Über die kleinen Geschenke kommen sie meist rasch mit Passanten ins Gespräch.

Wir können bislang noch nicht sagen, dass wir quantitativ weniger Müll haben. Das wird sich aber vielleicht am Jahresende in der Müllbilanz niederschlagen. Thomas Dombeck

Der Effekt sei sichtbar, aber noch schwer in Zahlen messbar, erklärt Thomas Dombeck. „Wir können bislang noch nicht sagen, dass wir quantitativ weniger Müll haben. Das wird sich aber vielleicht am Jahresende in der Müllbilanz niederschlagen.“ Aber die ersten Eindrücke seien durchaus vielversprechend. Fotos zeigten, dass es „dieses Jahr doch ein gutes Stück ordentlicher aussieht“. Dombeck glaubt aber auch, dass das Projekt Zeit brauche. „Die Leute müssen sich vielleicht auch noch daran gewöhnen.“ Geplant sei aber bereits, die Müllscouts auch in den kommenden Jahren einzusetzen. Am Ende sei das günstiger, aber auch wirkungsvoller als nur neue Mülleimer auf– oder mehr Reinigungspersonal einzustellen.