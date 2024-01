Es ist die Zeit des Protests. Gefühlt reiht sich in und um Ulm eine Kundgebung an die andere. Nach Bauern, Zugfahrern, Unternehmern und AfD-Kritikern sorgt jetzt eine angekündigte Demonstration für Irritation. Unter dem Motto „Shut-Down Elbit“ wird für kommenden Samstag zu einer Demonstration „für Waffenstillstand“ in Nahost aufgerufen. Die Kundgebung richtet sich gegen den deutschen Ableger eines israelischen Rüstungskonzerns - und findet ausgerechnet am 27. Januar statt, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das stößt einigen sauer auf.

Elbit Systems in Ulm ist eine Tochterfirma des gleichnamigen Unternehmens mit Sitz im israelischen Haifa. Es handelt sich um einen der größten Rüstungskonzerne und -exporteure des Landes. Elbit Systems produziert am Standort Ulm unter anderem Drohnen für den Kampfeinsatz und hieß bis 2004 noch Telefunken Racoms.

Kundgebungen auch in Großbritannien und den USA

Die geplante Kundgebung am Samstag reiht sich ein in einen internationalen Protest gegen die Firma Elbit Systems. So wurde in den vergangenen Wochen gegen das Unternehmen in Großbritannien sowie in den USA protestiert. Laut Medienberichten handelte es bei den Demonstranten hauptsächlich um pro-palästinensische Aktivisten, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzen.

Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Aufrüstung. Eva Nimrich

In Ulm aber soll es grundsätzlich um Frieden gehen. Mit dabei sind unter anderem Teilnehmer der Friedenswerkstatt Ulm. „Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Aufrüstung. Alles, was mit Waffen zu tun hat, bringt alles andere als Frieden“, betont Eva Nimrich von der Friedenswerkstatt Ulm. Sie wünscht sich einen Waffenstillstand im Gazastreifen und friedliche Verhandlungen. Auch Rainer Schmid, Pfarrer aus Ulm und Friedensaktivist, plant, bei der Demonstration teilzunehmen. „Wir wollen gegen den Rüstungskonzern protestieren und uns somit gegen Waffengewalt einsetzen“, betont Schmid.

Antiisraelische Demo am Holocaust-Gedenktag?

Doch die „Friedensdemo“ kommt für manche zum ungünstigen Zeitpunkt. Die deutsch-israelische Gesellschaft geht sogar davon aus, dass das Datum bewusst gewählt wurde, sprechen von einer antiisraelischen Demo am Holocaust-Gedenktag. Schwere Anschuldigungen, die zumindest Ulmer Aktivisten so nicht stehen lassen wollen. „Das eine hat mit dem anderen rein gar nichts zu tun“, betont etwa Eva Nimrich. Dass die Demonstration auf den Tag des Holocaust-Gedenktags fällt, sei ein „unglücklicher Zufall“.

Wir haben nichts gegen Israel oder Juden. Rainer Schmid

Das betont auch eine Sprecherin der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, die auf ihrer Webseite zu der Demonstration in Ulm aufruft. Auch Rainer Schmid erklärt, dass die Demonstration nichts mit dem Hauptsitz der Firma zu tun habe. „Wir haben nichts gegen Israel oder Juden. Wir zeigen uns solidarisch mit den friedlichen Kräften in Israel und wünschen uns, dass jeglicher Konflikt in der Welt ohne Gewalt gelöst wird“, sagt Schmid und fügt an, dass er durchaus auch vor den Firmen Airbus und Hensoldt demonstriere, die ebenfalls Teil der Rüstungsindustrie sind.

Die Organisatoren der Veranstaltung haben jedoch eine andere Argumentation. Auf Nachfrage betonen sie, dass das Zusammenfallen der Demo mit dem Gedenktag „kein Widerspruch“ darstelle und sprechen von einem "akut drohenden Völkermord" an Palästinensern.

Die deutsch-isrealische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm aber prangert genau das an: „Die Hamas und der Terrorangriff mit über 1200 Opfern wird in keinem der Aufrufe erwähnt. [...] Das verklausulierte ,Shut-Down’ der sogenannten Friedensfreunde delegitimiert nicht nur den existenziellen Kampf des allein stehenden Israels, sondern ist die moderne Variante des Boykottaufrufes gegen Juden“, heißt es in einer Stellungnahme.

Profite mit Waffen werden angeprangert

Die Initiatoren hinter der Kampagne „Shut Elbit Down“ erklären, dass es nicht nur um Israel gehe: „Wir kritisieren grundsätzlich, dass mit der Produktion von Waffen Profite erwirtschaftet werden“ und fordern, dass „von Ulm kein Krieg ausgeht“ - weder von Elbit noch von sonst einer Firma.

Der Nahost-Konflikt sorgte in den vergangenen Wochen auch in Ulm für mehrere Demonstrationen, die jedoch in unterschiedliche Richtungen abzielten und bei weitem nicht so viele Teilnehmer anzogen wie etwa die Bauernproteste oder die Kundgebung gegen Rechtsextremismus vergangenen Samstag auf dem Münsterplatz.

Vor allem die deutsch-israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm wurde hier aktiv, rief immer wieder zu Mahnwachen und zur Solidarisierung mit Israel auf. Doch auch - meist nicht-angemeldete - Pro-Palästina-Demonstrationen hatte es in der Innenstadt gegeben. Die Polizei wiederum verzeichnete auffällig viele Straftaten, vor allem Sachbeschädigungen wie etwa das Beschmieren von Wänden, seit Wiederaufflammen des Nahostkonflikts mit dem Hamas-Angriffs auf Israel.

Mit rund 150 Teilnehmern rechnen die Veranstalter bei der Demonstration am Samstag. Los gehen soll es um 13 Uhr am Marktplatz mit anschließendem Protestzug vor dem Elbit-Produktionsstandort. Verantwortliche der Firma Elbit Systems waren auch nach mehrmaligen Versuchen nicht für eine Stellungnahme zu der geplanten Demonstration erreichbar.