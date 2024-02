Georgios Giannopoulos führt die Ulmer SPD

Nach der Wahl von Martin Ansbacher zum neuen Ulmer Oberbürgermeister im Dezember ist ein Wechsel an der Spitze der Ulmer SPD notwendig geworden. Nach acht Jahren konnte Ansbacher sein Amt nicht mehr weiterführen, da er am 1. März sein Amt als OB antritt. Bei der vorgezogenen Jahreshauptversammlung der Ulmer SPD wählte die Partei Georgios Giannopoulos mit klarem Votum zu ihrem neuen Kreisvorsitzenden,, teilen die Sozialdemokraten mit. Seine Stellvertreter sind die Bildungsreferentin Sandra Spang und der Hochschulprofessor Steffen Reik, der am 9. Juni auch als SPD-Europakandidat antritt. Kassierer bleibt weiterhin Günter Stiffel, Schriftführer wurde Holger Oellermann. Außerdem gehören dem neuen Kreisvorstand als Beisitzer an: Petra Bergmann, Hans-Georg Butz, Sandra Gillmeister, Anna Schulte-Hostede, Michael Troost und Janina Kienle

Mit großem Applaus dankten die Ulmer Mitglieder dem scheidenden Kreisvorsitzenden Ansbacher für seine Arbeit und sein Engagement, der die SPD seit 2015 als Vorsitzender und zuvor acht Jahre als stellvertretender Kreisvorsitzender geführt hatte. Giannopoulos stellte seine Ideen und ersten Planungen für die anstehenden Kommunal- und Europawahlen vor und betonte: „Wir werden als Ulmer SPD die Anliegen der Ulmerinnen und Ulmer aufnehmen und vertreten und eine interessante und starke Liste für die Kommunalwahl anbieten“.