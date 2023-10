Geldautomat in Ulm aufgebrochen

In Ulm wurde ein Geldautomat aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 0.45 Uhr am Oberen Eselsberg in der Albert-Einstein-Allee. An der Gebäuderückseite hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf. Nach dem die Einbrecher durch dieses eingestiegen waren, brachen sie eine weitere Tür auf und schoben einen Rollladen nach oben. Im Raum des Geldautomaten angekommen, brachen sie diesen auf. Daraus entnahmen die Einbrecher Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Krimimalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188 0 zu melden.