Droht ein Rückschlag für die Hightech–Forschung in Ulm? Die Bundesregierung plant offenbar im Zuge von Sparmaßnahmen auch einen Teil der Mittel für die Quantentechnologien zu kürzen. Dabei ist gerade ein Zentrum in Ulm besonders auf die Gelder angewiesen.

Wie wichtig Quantencomputer in Zukunft werden können, lässt sich heute nur erahnen. In vielen Bereichen könnten wären sie äußerst nützlich: anfangen von der Logistik über die Medizin bis zur künstlichen Intelligenz oder der Bekämpfung von Pandemien. Ulm spielt in der Entwicklung der Supercomputer eine entscheidende Rolle als eines von bundesweit zwei Innovationszentren des Deutschen Zentrums für Luft– und Raumfahrt (DLR).

Streit um Finanzierung

Doch über die Finanzierung der Technologie gibt es nun Streit auf höchster Ebene. In dem Konjunktur– und Zukunftspaket des Bundes waren ursprünglich rund zwei Milliarden Euro für die Entwicklung von Quantentechnologien vorgesehen.

Ein weiteres Forschungsfeld in Ulm ist die Quantenmetrologie. Sie ermöglicht Zeitmessungen von bisher unerreichter Genauigkeit – unter anderem für viel präzisere Navigationssysteme. (Foto: DLR/Pressefoto )

Etwa 740 Millionen davon sollten an das DLR fließen, um weiter an Quantencomputers und entsprechender Software zu forschen und diese zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung der CDU–Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer.

Jetzt aber plant die Regierung offenbar die Mittel deutlich zu kürzen. Im Entwurf des Bundeshaushalts wurden der Betrag auf 549 Millionen Euro abgesenkt. Für Ulm als einer der beiden Hauptstandorte seien das „ganz bittere Neuigkeiten“, erklärt Kemmer.

Hier spare die Ampel–Regierung „an der falschen Stelle“. Die Abgeordnete sieht die Gefahr, dass gar die „Zukunftsfähigkeit Deutschlands“ darunter leide.

Im Wettlauf gegen amerikanische und chinesische Konkurrenten

Viele Start–ups hätten bislang „tapfer und mit vielversprechenden Erfolgen das Wettrennen um den ersten universellen Quantencomputer mit großen US–Konzernen und chinesischen Konkurrenten aufgenommen“, heißt es in einer Mitteilung. Das DLR leiste „großartige Arbeit“ und zeige, wie „Deutschlandgeschwindigkeit in der Technologieentwicklung“ funktioniert. Das stehe nun „auf der Kippe“, die Start–ups würden „auf der Überholspur ausgebremst“.

Im DLR–Standort in Ulm werden Industriepartnern Büros, Werkstätten und Labore und auch die Hochleistungscomputer zur Verfügung gestellt. Dort treffen Forschungsprojekte, Industrie, die Gründerszene und zukünftige Anwender von Quantencomputing zusammen.

Das Zentrum schweigt

„Mit dieser engen Anbindung von Forschung und Wissenschaft an Industrie und Wirtschaft unterstützt das DLR den Weg Deutschlands zu einer internationalen Spitzenposition im Bereich Quantencomputing“, teilt das DLR mit.

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung zu der geplanten Mittelkürzung der Bundesregierung will sich das DLR allerdings nicht äußern. „Wir können keine Aussagen treffen, da der Bundeshaushalt noch nicht beschlossen ist“, heißt es von einer Sprecherin des Forschungszentrums.

Schneller, größer, effektiver: So sieht ein Quantencomputer aus. Der Quantum System One ist bereits im Einsatz. (Foto: Bernd Weissbrod/dpa )

Alle müssen sparen

Auch der Grünen–Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich betont die Bedeutung einer „guten Finanzierung des DLR–Standorts in Ulm für die innovative Arbeit, die dort täglich geleistet wird.“ Noch im Juli hatte der Abgeordnete das Zentrum in Ulm besucht.

Emmerich stellt aber auch klar: „Wir befinden uns derzeit in Folge des Krieges in der Ukraine und der damit angestiegenen Inflation in einer schwierigen Haushaltslage“. Daher müsse es im Haushaltsentwurf „in allen Bereichen zu Kürzungen kommen“. Betroffen seien davon „außer dem Bundesverteidigungsministerium alle Ministerien“. Noch werde versucht, „möglichst viele Einschnitte abzuwenden“.

Was die Grünen vorschlagen

Die Grünen schlagen laut Emmerich dafür eine „Investitionsagenda für Deutschland vor, um den Wirtschaftsstandort durch Investitionen in Zukunftstechnologien zu sichern“.

Ob die Agenda die geplanten Mittelkürzungen für das DLR verhindern könnte, ist noch unklar. Unklar ist auch, wie die konkreten Auswirkungen auf den Standort Ulm aussehen würden.

Was Quantencomputer können

Weltweit liefern sich indes Labore, Institute und große Firmen wie Google, Microsoft und IBM ein Wettrennen um die Entwicklung der Hightech–Computer. Gerade Rechenaufgaben im Bereich von Big Data oder künstlicher Intelligenz lassen sich mit heutigen Rechnerleistungen kaum lösen. Hier setzt die Quantentechnologie an. Die neuartigen Rechner haben das Potenzial, millionenfach schneller zu arbeiten.

Der Trick hinter der Technik: Statt mit Bits arbeiten sie mit sogenannten Qubits. Diese können nicht nur die Werte null oder eins annehmen, sondern auch eine Überlagerung beider Werte. In einem Verfahren können so gleich mehrere Lösungswerte gleichzeitig berechnet werden und große Datenbestände in einem einzigen Schritt verarbeitet werden.