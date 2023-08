Geistlicher Bierkonvent am Albvereinshäusle in Wiblingen

Unter dem Titel „Lobe den Herrn meine Kehle und all mein Bauch seinen heiligen Namen“ (Ps 103,1) veranstaltet das katholische Dekanat Ehingen–Ulm am Donnerstag, 24. August, 19 Uhr, einen geistlichen Bierkonvent am Albvereinshäusle in Ulm–Wiblingen. Dabei geht es um die kulturbildende Bedeutung des Gerstensaftes in der Weltgeschichte, um Bibelstellen, die das Bier erwähnen, und um das gesellschaftskritische Gedicht „Die Welt gleicht einer Bierbouteille“ (also einer Bierflasche) des 1767 in Munderkingen geborenen Carl Borromäus Weitzmann. Dazu kommen Überlegungen zur Leibfreundlichkeit im Glauben und zum Maßhalten gemäß der Ordensregel des heiligen Benedikt. Dies alles entfaltet Wolfgang Steffel mit einem Augenzwinkern und selbst getexteten Liedern. Stand 2022 der Krug im Mittelpunkt, wird diesmal die Bedeutung der Bierflasche fast schon philosophisch entfaltet. Bei einer Prozession zur benachbarten Binsenweiherkapelle können Kerzen entzündet werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Getränke und Vesper gehen auf eigene Rechnung. Eine Anmeldung ist bis 23. August unter Telefon 0731/9206010 oder per Mail an [email protected] erforderlich.