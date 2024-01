Am Markttag läuft in der Ulmer Innenstadt an diesem Samstag eigentlich alles wie immer. Schon früh am morgen kommen die ersten Kunden. Es hat Minusgrade, doch der Sonnentag kündigt sich schon jetzt an. Doch etwas ist anders an diesem Samstagmorgen, vor allem auf der nördlichen Seite des Ulmer Münsters.

Nur noch ein paar Markierungen am Boden und zerstörte Scheiben an einem nahegelegenen Supermarkt deuten dort auf die Geiselnahme von Freitagabend hin, doch das reicht aus, um den Passanten hier das Gesprächsthema des Tages zu liefern.

Auch auf dem Markt vernimmt man immer wieder Gesprächsfetzen, die sich darum drehen. Doch viele wissen auch noch gar nichts, schauen erschrocken, als sie die Nachricht hören, dass ein Mann in der Starbucks-Filiale mehrere Menschen als Geiseln nahm.

Inzwischen sind neue Details über den Mann und die Tat bekanntgeworden. Von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm bestätigt worden ist inzwischen, dass es sich um einen 44-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt.

Laut Deutsche Presse-Agentur, die sich auf Sicherheitskreise beruft, handelt es sich außerdem um einen Soldaten der Bundeswehr, der jedoch nicht in Ulm stationiert ist, sondern wohl aus Norddeutschland kommt. Was er in Ulm vorhatte, ob er hier Bekannte besuchte, all das ist derzeit noch unklar.

Geiseln bleiben unverletzt

Kurz vor 19 Uhr soll er am Freitagabend die Starbucks-Filiale betreten haben. Zu dieser Zeit waren laut Behörden 13 Personen im Café. Einige von ihnen sollen die Örtlichkeit gleich verlassen haben können, ohne dass der mutmaßliche Täter mit Gewalt drohte. Sechs Menschen jedoch nahm der mutmaßliche Täter über längere Zeit als Geiseln.

Wie er den Geiseln drohte, ist unbekannt. Keine der Geiseln jedoch wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft verletzt. Lediglich eine Person hielt der Geiselnehmer bis zum Zugriff der Einsatzkräfte in seiner Gewalt, soll die Polizei laut dpa aufgefordert haben, ihn zu erschießen, als er gegen 20.20 Uhr plötzlich mit der verbliebenen Geisel – die anderen hatte er vorher gehen lassen – das Café verlassen wollte.

Gezielte Schüsse auf Täter

Dabei habe er der festgehaltenen Person mit einer Waffe gedroht. Später stellte sich heraus, dass es sich bei den Waffen, die der Mann bei sich trug, um „täuschend echt aussehende“ Soft-Air-Waffen handelte. Zunächst hieß es, dass der Geiselnehmer eine Pistole und eine Langwaffe wie etwa ein Gewehr bei sich gehabt hätte. Im Auto des mutmaßlichen Täters fanden die Ermittler später mehrere Messer, Äxte und eine Machete.

Die Einsatzkräfte machten den Mann dann handlungsunfähig, indem sie gezielt auf ihn schossen. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt und deshalb in eine Klinik gebracht. Dort soll er weiterhin versorgt werden, bis er einem Haftrichter vorgeführt werden kann. Laut Behörden ist der Mann außer Lebensgefahr.

Ermittlungen dauern an

In welchem psychischen Zustand der Mann ist, darüber wollten die Behörden keine Auskunft geben. Laut „Bild.de“ soll dieser jedoch einiges über das mutmaßliche Motiv des Mannes aussagen. Auch laut Informationen der dpa habe der mutmaßliche Täter schon vor der Geiselnahme immer wieder Suizidgedanken geäußert.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern also an. Zunächst soll dafür etwa der Tatablauf rekonstruiert werden. Die Starbucks-Filiale blieb nach der Tat für´s Erste geschlossen.