Gleich mehrere Prozesse hat der Ulmer Starmagier Florian Zimmer gegen den Münchner Eventmanager Michael Ecker gewonnen. Doch auf den Kosten des letzten Prozesses droht Florian Zimmer jetzt sitzen zu bleiben. Der Grund: Der Eventmanager Ecker ist offenbar pleite. Das behauptet zumindest Zimmers Anwalt. Wie der Streit jetzt weitergehen könnte und was Ecker selbst dazu sagt.

Ein rauschendes Fest hat Michael Ecker vor wenigen Tagen gefeiert. „In seinem Garten gab er eine Sommer-Party mit prominenten Gesichtern“, schreibt die Münchner Abendzeitung. Ecker „war Münchens Eventkönig und Society-Liebling. Doch dann machte die Gesundheit nicht mehr mit. Jetzt ist er wieder zurück.“

Verwirrung um finanzielle Verhältnisse

Tatsächlich aber könnte es vor allem um die Finanzen des Manager schlechter bestellt sein als bislang angenommen. Das behauptet zumindest der Anwalt des Ulmer Magiers Florian Zimmer. Ecker und Zimmer standen sich in mehreren Prozessen gegenüber, bei denen es unter anderem um eine Provision in Höhe von 240.000 Euro ging. Das Landgericht Ulm hatte die Klage von Ecker im Juni dieses Jahres abgewiesen, Zimmer musste schlussendlich keine Provision bezahlen.

Schon damals gab es Verwirrung über die finanziellen Verhältnisse von Michael Ecker. In einer eidesstattlichen Versicherung hatte Ecker angegeben, dass er in München in einer Villa wohne, die ihm selbst auch gehöre. Wie Schwäbische.de herausfand, durch ein Gespräch mit dem Eigentümer der Immobilie, stimmt das jedoch nicht: Ecker war profaner Mieter. Was Ecker dann auf Nachfrage auch einräumte.

Vorwürfe passen ins Gesamtbild

Das Bild, das Ecker damals von sich zeichnete als wohlhabender und erfolgreicher Manager, dem es nicht ums Geld geht, bekam Risse. Nicht zuletzt auch, weil bekannt wurde, dass Ecker beim Finanzamt München mit einem Millionenbetrag in der Kreide stehen soll.

Insofern könnten auch die jetzt erhobenen Vorwürfe ins Gesamtbild passen: Laut einer Pressemitteilung von Zimmers Anwalt Michael Scheele konnte Michael Ecker, die „relativ geringfügigen Kosten von circa 2000 Euro nicht bezahlen“. Eine Kontopfändung bei der Hausbank von Ecker sei erfolglos geblieben, da es dort bereits Vorpfändungen in Höhe von mehr als 820.000 Euro gibt.

Ecker wirklich pleite?

Für den Ulmer Florian Zimmer würde das wohl bedeuten, dass er zunächst nichts von dem Geld erhält, das ihm eigentlich zusteht. Dennoch gibt es weiter Hoffnung für ihn. In dem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wegen der Provisionsforderung gegen Zimmer habe der Kläger die Forderung mittlerweile deutlich reduziert. Der Kläger dort ist Erich März ein Vertrauter und Geschäftspartner von Ecker. Von März will sich der Anwalt Scheele nun das Geld auszahlen lassen, das Zimmer zustehe.

Rechtsanwalt Scheele lässt auch auf Nachfrage keinen Zweifel daran, dass er Ecker für „illiquide“ hält. „Nach allem, was wir bislang wissen, müssen wir davon ausgehen, dass er die Liquidität nicht mehr aufbringen kann“, erklärt er und gibt bekannt, dass er Ecker daher über einen Gerichtsvollzieher vorladen will. Ecker soll dann an Eides statt versichern, wie es um seine finanzielle Situation bestellt ist.

Was Ecker zu Vorwürfen sagt

Wer erwartet hätte, dass Michael Ecker sich davon beunruhigen lassen würde, wird enttäuscht. Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung gibt sich Ecker zumindest betont gelassen. „Ich sehe das ganz entspannt“, sagt er am Telefon. Die Behauptungen von Zimmers Anwalt bezeichnet er als „Unsinn“. Er werde gerne alles offenlegen, „auch meine Häuser und Wohnungen“. Ecker sagt, dass er die 2000 Euro selbstverständlich umgehend bezahlen wolle, und das noch diese Woche. Die Gegenseite aber habe versucht, das Geld ohne seine Kenntnis einzuziehen. Das Konto sei nicht gedeckt gewesen, weil es noch offene Forderungen vom Freistaat Bayern und der Stadt München gebe. Diese Forderungen seien „allerdings hochstrittig“ und Gegenstand weiterer Prozesse behauptet Ecker.

Die Pressemitteilung des Anwalt Scheele diene dazu, ihn zu diffamieren. Gerade seine Party zeigten ja, dass er sich weiterhin das luxuriöse Leben leisten könne. Diese habe er selbstverständlich aus eigener Tasche bezahlt.

Der Streit um das Geld und vor allem die Frage, wer am Ende vor Gericht Recht bekommt, dürfte also in die Verlängerung gehen.