Gegen Judenfeindlichkeit: 400 Ulmer gedenken der Opfer des Holocaust

212 Ulmer Jüdinnen und Juden sind während des Holocaust von den Nazis deportiert und umgebracht worden. Ihnen gedachten auf dem Ulmer Weihnhof hunderte Teilnehmer am Jahrestag der Reichspogromnacht.

Nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Oktober dieses Jahres sei die Gedenkveranstaltung ein wichtiges Signal der Solidarität mit Israel und allen Juden, betonte Steffen Lutz, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Ulm.

Unweit der neuen Ulmer Synagoge zeigte er sich geschockt über die Zunahme antisemitischer Aufmärsche auf deutschen Straßen.

Mehr Teilnehmer als in den Vorjahren

Viele Ulmer, von denen einige Israel-Flaggen mitgebracht hatten, waren an diesem Abend gekommen, um in der aktuellen Situation ihre Solidarität mit den Menschen in Israel zu bekunden. Auf Nachfrage ging die anwesende Polizei von rund 400 Teilnehmern aus ‐ und damit weit mehr als in den vergangenen Jahren.

Reichspogromnacht als Mahnung für heute

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 hatten Nazis massenweise Synagogen in Brand gesetzt, mit Gewaltaktionen gegen Juden aufgewartet sind und zugleich etliche jüdische Geschäfte plünderten und zerstörten.

Dieser Tag ging als Mahnmal in die Geschichte ein ‐ als Ausgangspunkt der Vertreibung, Deportationen und Ermordung von Millionen jüdischen Menschen während des Nazi-Regimes.

212 Kerzen für die Ulmer Opfer

212 weiße Kerzen waren auch in diesem Jahr zu einem Davidstern auf dem Boden des Weinhofs angeordnet. Jede einzelne Kerze stand dabei für einen der 212 Männer, Frauen und Kinder, die zwischen 1933 und 1945 „Opfer der antisemitischen Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten wurden“, erklärte Lutz.

Einige Teilnehmer der Gedenkveranstaltung hatten Israel-Flaggen mitgebracht. (Foto: Hertle )

OB Czisch wird deutlich

„So etwas darf sich niemals wiederholen“, mahnte Oberbürgermeister Gunter Czisch. „Und doch ist es wieder passiert“, sagte er mit Blick auf den Terror in Israel am 7. Oktober.

„Allein deshalb, weil sie Juden waren.“ Zu den Terroristen fand Czisch deutliche Worte: „Die Mörder sehen sich selbst als Freiheitskämpfer“, sagte er. „Sie sind es nicht.“

Mit Blick auf die vermehrten antisemitischen Demonstrationen und Straftaten sei es die Aufgabe eines jeden Einzelnen zu gewährleisten, „dass Jüdinnen und Juden bei uns sicher und ohne Angst leben können“, ergänzte der OB. „Wir müssen alle dem Antisemitismus laut und öffentlich widersprechen.“

War der Kampf gegen Antisemitismus erfolglos?

Dem stimmte Steffen Lutz zu. „Doch wo ist der Aufschrei der breiten Masse?“, fragte er. „Alles ist sehr still und man fragt sich, woher die Sorge kommt, sich hier klar zu positionieren.“

Er zweifle daran, ob der gesellschaftliche Kampf gegen Antisemitismus in der Vergangenheit überhaupt erfolgreich gewesen sei. „Die Hassdemonstrationen sprechen ein anderes Bild, die mangelnden Gegendemonstrationen ebenso.“

Rabbi Trebnik wendet sich an Gott

Der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik war aus New York zugeschaltet, wo er sich zurzeit aus beruflichen Gründen aufhält. Er wandte sich über die Lautsprecher an die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung. „Nie wieder“, lautete auch Trebniks Botschaft: Nie wieder sollten Juden wegen ihres Glaubens verfolgt werden, nie wieder Synagogen in Brand gesetzt werden.

Doch mit Blick auf den Terroranschlag am jüdischen Feiertag Simchat Tora sagte er: „Es ist schlimm. Es sind düstere Zeiten.“ Dann wandte sich Trebnik nach oben: „Lieber Gott, es reicht. Wir ertragen diesen Schmerz nicht mehr.“

Der Kammerchor der Universität Ulm begleitete die Feier unter anderem mit dem Lied "Hevenu shalom aleichem". Später verlasen die Mitglieder alle 212 Namen der Ulmer Opfer des Holocaust. (Foto: )

Ulmer Synagoge als Begegnungsort ‐ und Ziel eines Angriffs

Trebnik bat die Teilnehmer daraufhin, hinüber zur neuen Synagoge zu blicken, die vor knapp elf Jahren eingeweiht wurde. „Sie wurde von Menschen jüdischen und nicht-jüdischen Glaubens gemeinsam gebaut“, betonte er.

Ein Begegnungsort für Menschen aller Religionen. Dieser wurde allerdings vor zwei Jahren bereits Ziel eines Brandanschlags. Auch deshalb sei die Solidarität untereinander auch in Ulm so wichtig. „Nie wieder ist hier und jetzt“, betonte er.