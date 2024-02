Einen ganzen Stapel Bücher hat Annika Huber dabei, als sie zum Interview-Termin kommt. Alle behandeln sie das gleiche Thema: Das Leben mit einer Bipolaren Störung. „Das müssen Sie lesen, der beschreibt das wirklich super. Darin habe ich mich auch selbst oft wiedergefunden“, sagt sie und zeigt auf ein Buch des Schriftstellers Thomas Melle. Es trägt den Titel „Die Welt im Rücken“.

Mittlerweile hat Annika Huber die Welt aber vor sich. Nach jahrelanger Behandlung befindet sie sich die 36-Jährige, die aus dem Landkreis Ravensburg stammt, mittlerweile in einem stabilen Zustand. Doch der Weg dorthin war für sie nicht immer leicht.

Mit ihrer Erkrankung ist Annika Huber (Name von der Redaktion geändert) nicht allein. Von 100 Menschen entwickeln drei im Laufe ihres Lebens eine Bipolare Störung, wie die AOK berichtet. Betroffene schwanken zwischen emotionalen Extremen.

Depressive Episoden wechseln sich mit manischen Episoden ab. Während sie in der einen oft antriebslos und niedergeschlagen sind, erleben sie in der anderen ein Hochgefühl und sind voller Energie und Tatendrang. „Deswegen wird das teilweise auch als ein Leben in Extremen bezeichnet“, sagt Huber.

Einsatz von Medikamenten steigt

Behandelt wird die Erkrankung mit sogenannten Antipsychotika. Mittlerweile werden diese Medikamente, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, immer häufiger eingesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Uniklinikums Ulm, die sich den Antipsychotika-Einsatz zwischen 2011 und 2020 angesehen hat.

Ursprünglich sollten damit beispielsweise Psychosen, manisch-depressive Erkrankungen oder Bipolare Störungen behandelt werden. Was genau der Grund für die häufigere Anwendung dieser Präparate ist, geht aus den Daten der Studie allerdings nicht hervor.

Insgesamt habe sich der Anwendungsbereich für diese Medikamente in den vergangenen Jahren aber „deutlich verändert“, sagt Christian Bachmann. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm und Erstautor der Studie.

„Es gibt Antipsychotika, die werden nicht mehr nur gegen Schizophrenie und dergleichen eingesetzt, sondern für Verhaltensschwierigkeiten, wie zum Beispiel bei hochimpulsivem ADHS, oder bei Schlafstörungen. Da sind sehr viele weiche Indikatoren hinzugekommen“, erklärt Bachmann.

Manche Präparate sind eigentlich nicht zugelassen

Doch oft haben diese Medikamente eigentlich gar keine Zulassung für die entsprechenden Erkrankungen oder die Altersgruppen, die damit behandelt werden. Und trotzdem werden sie eingesetzt. Das ist der sogenannte „Off-Label-Use“. Grund für die fehlende Zulassung sei meist, dass es für die Pharmabranche nicht lukrativ genug ist, gesonderte Studien für Kinder und Jugendliche oder spezielle Krankheitsbilder durchzuführen, erklärt Christian Bachmann.

Unzulässig sei der Off-Label-Use deswegen aber nicht. „Im Amtsdeutsch nennt sich das ,individueller Heilversuch’. Wir klären die Eltern dann genau über das Medikament auf, denn die Haftung liegt dann nicht beim Hersteller oder beim behandelnden Arzt, sondern bei ihnen.“

Dieses Verfahren sei nichts Ungewöhnliches. Rund 90 Prozent der Medikamente, die für Neugeborene eingesetzt würden, seien nicht für diese zugelassen. „Ohne den Off-Label-Use könnten wir nicht richtig arbeiten“, sagt Bachmann.

Huber bemerkte ihre Erkrankung während des Studiums

Solche „individuellen Heilversuche“ kamen auch bei Annika Huber zum Einsatz. „Ich bin mir vorgekommen wie ein Versuchskaninchen“, erinnert sie sich. Ihre Erkrankung bemerkte sie erstmals vor rund zehn Jahren. Sie war damals 25 Jahre alt und studierte BWL.

„Das sechste Semester war vorbei und dann ging es an die Bachelorarbeit und an die mündlichen Prüfungen. Ich habe aber schon während dem letzten Semester gemerkt, dass meine Noten nachlassen und ich mich nicht mehr richtig konzentrieren kann“, erzählt Huber. Je mehr sie versucht habe, sich auf ihr Studium zu konzentrieren, desto mehr habe sie mit Schlafstörungen zu kämpfen gehabt.

Verschärft habe sich die Situation, als sie wieder nach Hause gezogen ist. Hier habe sie versucht, Vollzeit zu arbeiten und daneben ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Geschlafen habe sie in dieser Zeit kaum. „Im April 2013 bin ich dann einfach zusammengebrochen. Ich habe nur noch geweint und konnte mich gar nicht mehr verständigen“, sagt Huber.

Ihr Hausarzt habe erst versucht, ihre Symptome mit Schlaftabletten zu behandeln. Ohne Erfolg. Daraufhin entwickelte Annika Huber Depressionen. „Ich habe teilweise 16 bis 18 Stunden am Tag geschlafen. Ich musste mir aufschreiben, dass ich am Morgen aufstehen muss, dass ich Zähneputzen muss und dass ich duschen muss. Das habe ich dann auch immer nach und nach abgehakt, weil ich sonst wieder vergessen hätte, was ich schon gemacht habe.“

Eine jahrelange Behandlung folgt

Doch plötzlich kippte ihre Stimmung ins genaue Gegenteil. „Ende 2013 hatte ich meine erste manische Phase. Erst da gab es die Diagnose ,Bipolare Störung’“, erklärt sie. In dieser Zeit sei sie rastlos gewesen. Mit immer neuen Ideen für Unternehmungen, redselig und Grenzen überschreitend. Mit Bekannten aus dem Studium fuhr sie während dieser Zeit kurzerhand zu einer Skifreizeit. „Ich fahre gar kein Ski“, sagt Huber.

Was folgte war eine fünfjährige Odyssee zwischen psychiatrischen Behandlungen, Reha-Kliniken und den zwischenzeitlichen Versuchen, wieder einem geregelten Arbeitsalltag nachzugehen. Doch nichts klappte. Schlussendlich landete sie 2017 in der geschlossenen Psychiatrie.

An diese Zeit erinnert sich Huber nur ungern zurück. Sie habe dort viele Dinge erlebt. Vor allem im Zusammenhang mit anderen Patienten „Einmal lag ich nur kurz auf dem Stationssofa und habe die Augen zugemacht. Als ich sie wieder aufgemacht habe, stand plötzlich ein Mann über mir und wollte sonst was mit mir anstellen“, erinnert sie sich.

Die gefühlte Ausweglosigkeit in der geschlossenen Station hätten ihrer Psyche eher noch weiter geschadet. „Es war auch mal so weit, dass ich Selbstmordgedanken hatte. Ich wusste nicht mehr, wie das alles noch weitergehen soll“, erzählt Huber. Sie selbst sagt, sie habe keinen ernsthaften Selbstmordversuch begangen. „Aber es steht so in meiner Akte.“ In ihren Augen war es ein Hilfeschrei.

Sogar Mord wurde ihr angedroht

Doch das war nicht ihr schlimmstes Erlebnis. Als sie im Raucherraum eine andere Patientin nach einer Zigarette fragte, habe diese ihr Mord angedroht. „Da bin ich an die Tür gerannt und habe gesagt: ,Ich will hier raus. Ich bleib’ hier nicht länger.’“ Hiernach durfte sie die Station auch tatsächlich verlassen und wurde auf einer anderen aufgenommen.

Immer wieder wurden Annika Huber andere Medikamente verschrieben. Zum Teil mit krassen Nebenwirkungen. Besonders ältere Präparate wirken sich nämlich nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf den Körper aus.

„Die wirken zwar sehr gut, doch mit der Zeit führen die nicht selten zu Bewegungsstörungen. Der Patient bekommt davon Bewegungsunruhe oder Bewegungsautomatismen, die er nicht mehr loswird“, erklärt Christian Bachmann von der Uniklinik Ulm. Diese Erfahrung hat auch Annika Huber gemacht. „Ich habe später auf Bildern von mir gesehen, dass ich immer eine ganz verkrampfte Hand hatte“, sagt die 36-Jährige.

Die moderneren, atypischen Präparate würden nur noch selten zu solchen Nebenwirkungen führen. Dafür hätten diese eher Gewichtszunahme zur Folge. Die Auswirkungen auf ihren Stoffwechsel spürte Annika Huber am eigenen Leib. Ein Medikament habe bei ihr Appetitlosigkeit ausgelöst. Sie wog nur noch 58 Kilogramm.

Ein anderer Wirkstoff bewirkte genau das Gegenteil, wodurch sie sich nie wirklich satt fühlte. Sie nahm sehr schnell zu und wog zeitweise über 100 Kilogramm. „Ich hatte phasenweise das Gefühl, hier nicht wirklich ein Mitspracherecht zu haben“, sagt Huber. Die Medikamente hätten ihren Geist betäubt. „Die haben mir teilweise einfach die Emotionen genommen“, sagt sie.

Therapieplätze im Land sind knapp

Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die mit psychischen Problemen kämpfen. „Durch die Corona-Maßnahmen hat die Nachfrage nach Therapieplätzen massiv zugenommen“, sagt Dietrich Munz, Präsident der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg. Vor allem junge Menschen hätten in dieser Zeit Angstzustände vor der Schule und vor Prüfungen entwickelt.

„Vor allem bei den Mädchen sehen wir auch eine massive Zunahme von Essstörungen“, sagt Munz. Die Fälle, in denen Patienten stationär behandelt werden müssten, seien ebenfalls angestiegen. Vieles davon sei auf die Pandemie-Situation zurückzuführen, in der größere Zusammenkünfte oftmals nicht erlaubt waren. „Gerade Kinder brauchen Kontakt zu Gleichaltrigen für ihre soziale Entwicklung“, erklärt Munz.

Annika Huber braucht hingegen hauptsächlich eines in ihrem jetzigen Alltag: Struktur. Durch die richtige Medikation und die richtige Behandlung, hat sie ihre Erkrankung nun seit sechs Jahren im Griff. Geholfen hat ihr auch die Unterstützung ihrer Familie. Sogar ihr Studium schloss sie erfolgreich ab. Zwar kann sie ihren erlernten Beruf nicht mehr ausüben, da dieser mit zu viel Stress verbunden wäre. Trotzdem ist es ihr durch Unterstützung gelungen wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.

Seit vier Jahren arbeitet sie als Angestellte in Teilzeit. „Die Tagesstruktur ist tatsächlich extrem wichtig. Morgens gehe ich arbeiten, nachmittags habe ich Zeit für andere Termine und abends kann ich Sport machen. Und die Medikamente darf man auch nicht vergessen“, sagt die 36-Jährige. Deshalb mache sie auch nie länger als zwei Wochen am Stück Urlaub.