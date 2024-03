In 75 Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nach den beiden jüngsten Erfolgen der DFB-Elf gegen Frankreich und die Niederlande scheint nun auch die Euphorie im Gastgeberland geweckt. Doch wer sich in Ulm jetzt auf gemeinsames Fußballgucken im Sommer freut, guckt womöglich in die Röhre.

Denn anders als bei vergangenen großen Turnieren, wird es zur Heim-EM kein zentrales Public-Viewing auf dem Münsterplatz geben. Und auch in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena sind die Zeiten des „Rudelguckens“ offenbar passé. Was die Gründe dafür sind und welche Alternativen es gibt.

Katar-WM als Sargnagel für Public-Viewings

Jubelnde Massen vor Großleinwänden und ausgelassene Fans im Autokorso - die Zeiten großer Fußball-Partys scheinen hierzulande vorbei. Nach dem Gruppen-Aus der deutschen Mannschaft bei der WM 2018 und der verschobenen Corona-EM zwei Jahre später, dürfte sich spätestens die umstrittene Winter-WM 2022 in Katar als Sargnagel solcher Events erwiesen haben.

Wir sind uns nicht sicher, ob Public-Viewings überhaupt noch angesagt oder gewünscht sind, nach den letzten Turnieren. Sprecher Ratiopharm-Arena

Und so ist - trotz aufkommender Euphorie - auch in der Donau-Doppelstadt bislang kein zentrales Public-Viewing während des Turniers im eigenen Land geplant.

Philharmoniker-Konzert statt Endspiel

Auf Anfrage bei der Stadt Ulm heißt es dazu nüchtern: „Ein Public-Viewing wird es dieses Jahr auf dem Münsterplatz nicht geben.“ Der einfach Grund: Das Endspiel der Fußball-EM am 14. Juli kollidiere mit einem Konzert der Wiener Philharmoniker auf dem Münsterplatz, an den Tagen zuvor werde dort bereits aufgebaut.

„Der Platz steht daher nicht zur Verfügung“, drückt die Stadtsprecherin auf die Euphoriebremse. Dem Vernehmen nach hat es bis dato auch sonst keinerlei Anfragen von Gastronomen oder Eventveranstaltern für zentrale Public-Viewings in Ulm gegeben.

Im Rathaus ist man der Ansicht, dass die ganz großen Public-Viewings ohnehin etwas aus der Mode gekommen seien - „zugunsten kleinerer Events, die von Wirten in der Stadt veranstaltet werden“, wie die Sprecherin auf Nachfrage erklärt. Weg vom Mega-Fanfest, hin zum gemütlichen Fußballgucken in der Eckkneipe.

Bars und Kneipen sollen Fußball zeigen

Es sei davon auszugehen, dass auch die Spiele der Heim-EM wieder in zahlreichen Ulmer Bars und Lokalen über die Leinwände flimmern werden, beruhigt die Sprecherin. Voranfragen dazu lägen bereits vor.

Organisatorin für die Public-Viewings auf dem Ulmer Münsterplatz war zuletzt aber ohnehin nicht die Stadt selbst. Stattdessen zeichnete sich das Ulmer City-Marketing in Zusammenarbeit mit Stadthaus-Betreiber Christian Becker verantwortlich für die großen Fanfeste im Herzen der Stadt.

Der Ulmer Gastronom teilt auf Nachfrage von Schwäbische.de jedoch mit, in diesem Jahr kein Public-Viewing zu planen. Nachdem bei der WM 2014 noch bis zu 8000 Zuschauer gemeinsam auf dem Münsterplatz über den Turniersieg der deutschen Mannschaft jubelten, wiederholt sich ein solches Fanfest dort zehn Jahre später also nicht.

Auch Ela Otto, Projektleiterin für Events beim Ulmer City-Marketing, hat schlechte Nachrichten für alle Fußballfans in der Münsterstadt, die sich auf gemeinsames Mitfiebern unter dem höchsten Kirchturm der Welt gefreut hatten.

„Leider steht der Platz diesmal nicht zur Verfügung“, verweist Otto auf die Terminkollision mit dem Philharmoniker-Konzert am Finaltag. Gleichwohl tendiere man aber auch nicht dazu, die Großleinwand andernorts aufzubauen, auf dem Marktplatz zum Beispiel. Public-Viewing an anderer Stelle in der Stadt sei derzeit nicht geplant.

Auch keine Übertragung in der Ratiopharm-Arena

Neben dem Münsterplatz war zuletzt auch die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm immer wieder Ausrichter von Public-Viewing-Events bei großen Fußballturnieren. So wurde in der Mehrzweckhalle sogar das Gruppenduell mit Spanien während der Wüsten-WM 2022 auf Großleinwand gezeigt.

Und diesmal? „Stand jetzt wird es kein Public-Viewing in der Ratiopharm-Arena geben“, teilt Arenasprecher Richard King mit. „Wir sind uns nicht sicher, ob Public-Viewings überhaupt noch angesagt oder gewünscht sind, nach den letzten Turnieren.“

Hier werden die Spiele auf Leinwand gezeigt

Und so verlagert sich das „Rudelgucken“ in Ulm und Neu-Ulm während der Heim-EM wohl auf Gastronomiebetriebe und private Initiativen. Laut einer Sprecherin der Stadt Neu-Ulm sei bislang ein Public-Viewing im Stadtpark-Biergarten beantragt.

Auf der anderen Donauseite plant indes der Sportverein VfB Ulm ein großes Public-Viewing in seinem Festzelt - zum Eröffnungsspiel am 14. Juni, wenn Deutschland auf Schottland trifft.

Wir wollen wissen: Wo finden zur Heim-EM 2024 größere Public-Viewings in Ulm und Neu-Ulm statt? Schreiben Sie uns an [email protected].