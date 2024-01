„Shut Down Elbit“, „für Waffenstillstand“ in Nahost: Diesem Aufruf zur Demonstration sind am Samstag mehrere Hundert Menschen nachgekommen. Die Kundgebung auf dem Marktplatz am Rathaus richtete sich gezielt gegen einen Ableger des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems, der auch in Ulm ansässig ist. Dafür, dass die Kundgebung ausgerechnet am 27. Januar, dem Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust stattfand, mussten sich die Veranstalter im Vorfeld Kritik gefallen lassen.

Palästina-Flaggen und Sprechchöre

Etliche Palästina-Flaggen, Banner waren auf dem Marktplatz zu sehen. Ein Teilnehmer hielt etwa ein Schild mit der Aufschrift „Deutsche Waffen töten Gazas Kinder“ in die Höhe. Ein Banner glich einem Fahndungsaufruf: „Gesucht wegen Völkermord“ war über einem Foto von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu lesen.

Immer wieder erhallten Sprechchöre wie etwa „Free Palestine“ oder „Keinen Frieden durch Besatzung“ über den Marktplatz.

Mehr Teilnehmer als angekündigt

Dem Aufruf zur Demonstration folgten deutlich mehr als die 150 angekündigten Teilnehmer. Weder Polizei noch Veranstalter wollten sich auf Nachfrage zur ungefähren Teilnehmerzahl äußern. Schätzungen nach fanden sich rund 350 Menschen hinter dem Rathaus zusammen.

„Die Waffen von Elbit Systems sind daran beteiligt, dass gerade vor dem Internationalen Gerichtshof der Vorwurf des Völkermords behandelt wird“, erklärte Lena Schmailzl, Mitorganisatorin von „Shut Down Elbit“ am Rande der Veranstaltung. Sie und ihre Mitstreiter wollen nicht hinnehmen, dass aus Deutschland Waffen geliefert werden, „die so viel Leid und Zerstörung anrichten“, sagt Lena Schmailzl, die nach eigener Aussage selbst bereits in Palästina gelebt hat.

Wogegen die Demonstranten protestieren

Elbit stelle in Ulm Drohnen, Munition und Ausrüstung für die israelische Armee her, „mit der die Bevölkerung Gazas in diesem Moment massakriert wird“, wie es im Flyer zur Demonstration heißt. Ihre Forderung: Alle Rüstungsexporte an Israel sollen sofort gestoppt werden.

Dass eine Demonstration gegen ein israelisches Unternehmen ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag stattfand, kritisierte vor allem die deutsch-israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm. „Die Hamas und der Terrorangriff mit über 1200 Opfern wurde in keinem der Aufrufe erwähnt“, prangerte diese an. Der „Shut Down“ stelle die „moderne Variante des Boykottaufrufes gegen Juden“ dar, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Termin am Holocaust-Gedenktag kein Widerspruch

Lena Schmailzl sieht in dem gewählten Datum keinen Widerspruch - vor allem, weil es bei der Kampagne gegen Elbit Systems nicht nur um Israel gehe. Die Gruppe kritisiere grundsätzlich, dass mit den gelieferten Waffen Profit gemacht werde.

„Wir haben sie nicht bewusst auf den heutigen Tag gelegt. Das hatte organisatorische Gründe“, betont sie und räumt ein, dass den Organisatoren die Bedeutung des Tages bewusst gewesen sei. Trotzdem - oder gerade deshalb - habe man am Termin festgehalten. Vor allem wegen des „akut drohenden Völkermords an Palästinensern“ sei es richtig, in diesen Zeiten auf die Straße zu gehen, teilte „Shut Down Elbit“ bereits im Vorfeld der Demonstration mit.

Demonstranten ziehen vor den Unternehmenssitz in Ulm

Das versuchten die Veranstalter auch zu Beginn der Kundgebung deutlich zu machen. „Wir gedenken hiermit auch der Opfer des Holocaust“, betonten sie. Nach einigen Wortbeiträgen zogen die Demonstranten, begleitet von der Polizei, schließlich weiter. Vorbei am Ulmer Münster und durch die Fußgängerzone steuerte die Gruppe schließlich den Ulmer Elbit-Standort an. Dort sollte die Demonstration mit einer Abschlusskundgebung enden.