Pflanze einen Baum und hilf dem Klima. Das ist das Ziel der Aktion „Jeder Baum zählt“, die die Ulmer Organisation „Go plant a tree“ in diesem Jahr zum ersten Mal startet. Denn: Pflanzen seien ein wichtiges Mittel, um die Sommer aufgeheizten Städte wieder herunterzukühlen. Insgesamt 300 Bäume wollen die Macher deshalb an Ulmerinnen und Ulmer verschenken. Nun gaben die Initiatoren auf dem Alten Friedhof den Startschuss zur Aktion. Bis die Bäume zu haben sind, dauert es aber noch.

Was steckt hinter der Aktion „Jeder Baum zählt“?

An heißen Sommertagen sind laut „Go plant a tree“ vor allem dicht bebaute Städte ganz besonders von der Hitze betroffen. Die Sonne heizt unter anderem den Asphalt und die Häuserfassaden stark auf und speichern die Wärme. „Schon heute ist es in manchen Städten nachts bis zu zehn Grad wärmer als in der Umgebung“, heißt es auf ihrer Website. Der Grund: Auch über Nacht könne sie nicht so schnell wieder abgegeben werden.

Denn je grüner die Stadt, desto besser das Klima. Andy Bleichner

Initiator der privaten Organisation ist Holger Engels, der die Gruppe vor gut einem Jahr ins Leben rief. Das Ziel? „Wie können wir so viele Menschen wie möglich dazu bringen, Bäume zu pflanzen?“, fragt seine Mitstreiterin Andy Bleichner. „Denn je grüner die Stadt, desto besser das Klima“, betont sie. Besonders Privatgrundstücke können dabei einen wesentlichen Beitrag leisten. Das werde aber noch zu häufig vergessen. Die Idee zur Baumpflanz–Aktion war geboren.

Warum ist es so wichtig, auch in der Stadt mehr Bäume zu pflanzen?

„Die Städte werden immer heißer“, heißt es von „Go plant a tree“. Doch Bäume könnten den Effekt abmildern. Sie spenden nicht nur Schatten, sondern speichern zudem Luftfeuchtigkeit und kühlen die Umgebung, indem sie Wasser verdunsten.

Außerdem filtern sie Feinstaub aus der Luft und binden CO₂. Bäume tragen zudem durch ihre bloße Anwesenheit zum Lärmschutz in den Städten bei. Und: Sie bieten einen Lebensraum für verschiedene Tierarten. Grund genug, Ulm im großen Maße begrünen zu wollen.

Wer unterstützt die Aktion?

„Go plant a tree“ hat für seine Aktion die Stadt Ulm und SUN Sportmanagement GmbH (Veranstalter des Einstein–Marathons) an Bord geholt, die für das Baum–Budget sorgten. Insgesamt 20.000 Euro gibt die Stadt hinzu. Weitere 10.000 Euro kommen SUN Sportmanagement. Zudem unterstützen die Lokale Agenda Ulm 21 und der Bund für Umwelt und Naturschutz in Ulm (BUND), der bei der Auswahl der Bäume beratend zur Seite steht.

An manchen Stellen kommen wir von städtischer Seite aus nicht weiter. Wir kämpfen um jeden Raum. Tim von Winning

Bürgermeister Tim von Winning freut sich über die Aktion, in der Privatleute ihren Teil zur Stadtbegrünung beitragen können. Auch, weil der Stadt hierbei vielerorts die Hände gebunden seien. „An manchen Stellen kommen wir von städtischer Seite aus nicht weiter. Wir kämpfen um jeden Raum“, betont er. Auch deshalb könne die Aktion ihm zufolge nächstes Jahr gerne in eine zweite Runde gehen, so Winning.

Können nur Ulmer mitmachen?

Wer einen der 300 Bäume der Aktion „Jeder Baum zählt“ haben möchte, muss in diesem Fall online zustimmen, dass der Baum wirklich nur im Stadtkreis Ulm gepflanzt wird. Trotzdem will „Go plant a tree“ dazu animieren, überall anders möglichst viele Bäume zu pflanzen — im privaten Garten, als gemeinsames Projekt oder auf dem Firmengelände oder Parkplatz. Wer seine eigenen Bäumchen kaufen will, erfährt auf der Website www.goplantatree.org alles Wichtige zur Auswahl, Pflanzung und Pflege.

Wie läuft die Baumpflanz–Aktion ab?

Insgesamt 300 Jungbäume sollen nun an Ulmer Bürgerinnen und Bürger verschenkt werden. Die Auswahl ist groß. Feldahorn, Ulmer Butterbirne, Hauszwetschge: Unter insgesamt 29 verschiedenen Laub– und Obstbaumarten unterschiedlicher Größe und Wuchsform können sich Interessierte ihren Lieblingsbaum aussuchen. Wichtig: Pro Haushalt gibt es nur einen Baum. Die Bestellplattform ist bereits auf der Website zu finden. Am letzten Oktober– und ersten Novemberwochenende sollen die Bäume — zur besten Baumpflanzzeit — an zentraler Stelle ausgegeben werden.

Viele Leute wollen Obstbäume haben. Holger Engels

Bei der Bestellung sollte man sich aber beeilen: Inzwischen seien bereits rund 160 Bäume reserviert, berichtet Engels. „Viele Leute wollen Obstbäume haben“, berichtet er. Außerdem wurden auch einige klimaresiliente Bäume mit aufgenommen. Wer seinen Baum im Herbst nicht selbst abholen kann, für den soll es — in begrenztem Umfang — eine Liefermöglichkeit geben. Das Angebot des BUND Ulm, die bestellten Bäume im Garten zu pflanzen, ist kostenpflichtig.