Ein Zeichen gegen Antisemitismus und ein Symbol der Freundschaft: Der Staat Israel feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag, was auch in Ulm gefeiert werden soll. Dort soll nun ein neu gepflanztes Bäumchen die Verbundenheit Deutschlands mit Israel symbolisieren.

Auf die Wurzeln kommt es dann - diese sollen die Verbundenheit Deutschlands mit Israel symbolisieren. (Foto: Philip Hertle )

Insgesamt soll deutschlandweit für jedes der 75 Jahre ein Baum gesetzt werden. An der Aktion, die die israelische Botschaft gemeinsam mit dem Bündnis 90/Die Grünen ins Leben gerufen hat, beteiligten sich der Ulmer Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich (Grüne) zusammen mit dem Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik und der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg.

Warum die Freundschaft zu Israel so wichtig ist

In Ulm dürfe jetzt eine junge Stadtbirne an der Stadtmauer gedeihen, erklärte Emmerich, während er zwei kleine Flaggen — eine deutsche und eine israelische — am Fuße des Baumes platzierte. „Ich würde mich auch selbst als Freund Israels bezeichnen“, so der Politiker später bei seiner Ansprache.

An der Donauwiese steht anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Staates Israel seit Kurzem eine Stadtbirne. (Foto: Philip Hertle )

Weil das Land zudem ein enger Partner Deutschlands sei, ist es ihm wichtig, „dieses Jahr gemeinsam zu feiern und ein positives Zeichen zu setzen“, betonte er. Gleichzeitig könne mit der Baumpflanzung etwas für den Klimaschutz getan werden.

Auf starke Wurzeln kommt es an

Rabbiner Trebnik ging daraufhin vor allem auf die Symbolik ein. „Ein Baum hat nicht nur Zweige und Blätter“, betonte er, „sondern vor allem starke Wurzeln.“ Auf diese komme es an.

Denn obwohl diese in der Regel nicht sichtbar seien, „geben sie dem Baum die nötige Stabilität.“ Und diesen Halt soll der neu gepflanzte Baum in Zukunft erlangen — genau wie die jüdischen Gemeinden — ob in Israel oder hier, unweit der Donau.

Warum die Donau ein perfekter Ort für dieses Zeichen ist

Denn der gemeinsam mit der Stadt Ulm gefundene Platz sei obendrein ziemlich symbolträchtig, weil die Donau als neues Zuhause des frisch gepflanzten Birnenbaums wegweisend in der jüdischen Geschichte gewesen sei, so Emmerich.

„Wir wissen, dass es seit mehr als 1700 Jahren jüdisches Leben an der Donau gibt“, erklärte er und fügte hinzu, dass der Fluss in der Vergangenheit zudem häufig als wichtige Fluchtroute für viele Jüdinnen und Juden gedient habe. „Diese Baumpflanzaktion ist deshalb auch ein Zeichen gegen Antisemitismus“, ergänzte er. In erster Linie sei sie aber ein „Zeichen der Freundschaft“ zwischen Deutschland und Israel.

Ein Halt ist wichtig — ob in Deutschland oder in Israel

Inzwischen sei es bereits ein Dreivierteljahrhundert her, dass viele Jüdinnen und Juden zu ihren Wurzeln zurückgekehrt seien, fuhr Trebnik fort — eben damals in den neu entstandenen Staat. „Man sieht, wie wichtig Wurzeln sind, sowohl in Israel als auch in Deutschland“, hob er hervor.

Nach einer „grausamen Pause“, wie er die dunkelste Zeit für Jüdinnen und Juden umschrieb, kämen inzwischen wieder vermehrt Menschen mit jüdischem Glauben zurück nach Deutschland. „Hoffentlich wird das langsam wieder stabiler“, betonte er.