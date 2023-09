Im Fall des blutigen Messerangriffs, bei dem eine 41-jährige Frau auf ihren 49-jährigen ehemaligen Lebensgefährten eingestochen hatte, ist am Ulmer Landgericht am Freitag vorzeitig das Urteil verkündet worden.

Haftstrafe und Entzug

Die Angeklagte wurde wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, heißt es vom Gericht. Zudem ordnete der Vorsitzende Richter die Unterbringung der Angeklagten in eine Entziehungsanstalt, sprich eine Entzugsklinik, an.

Angriff auf offener Straße

Die Frau soll am 22. März in einem Discounter in der Ulmer Weststadt zufällig auf ihren Ex-Partner, von dem sie sich eine Woche zuvor getrennt hatte, getroffen sein, hieß es in der Anklageschrift. Daraufhin soll sie ihn verfolgt und nach einem Streit schließlich auf offener Straße attackiert haben.

Angeklagte hatte Outdoor-Messer dabei

Dabei soll die Frau den 49-Jährigen zweimal mit einem in ihrer Handtasche mitgeführten Outdoor-Messer erwischt und ihm neben einer Verletzung an der Stirn eine tiefe Schnittwunde am Brustkorb zugefügt haben, die sich als lebensbedrohlich herausstellte. Im Urteil wurde außerdem berücksichtigt, dass die Angeklagte die Jacke des Mannes nach der Tat entwendet haben soll. Kurz danach wurde sie verhaftet und saß seitdem in Untersuchungshaft.

41-Jährige schon zu Prozessbeginn einsichtig

Die Angeklagte räumte die Tat direkt am ersten Verhandlungstag Mitte September ein. „Es trifft zu, ich streite nichts ab“, sagte sie damals. Während der komplizierten Liebesbeziehung der beiden hätten Drogen zudem immer wieder eine große Rolle gespielt, gab die 41-jährige Angeklagte zu. Vor allem ihr starker Drogenkonsum soll ihr zufolge der Auslöser für den Messerangriff gewesen sein.