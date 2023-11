Ein scheinbar gewöhnlicher Tag am Ulmer Hauptbahnhof. Die Züge fahren ein und aus, Menschengruppen schieben sich durch das Gebäude, einige Reisende nutzen den Umstieg für einen kurzen Einkauf beim Bäcker, im Supermarkt oder dem Zeitungskiosk. Doch zur gleichen Zeit wird in den Büroräumen des Bahnhofs verhandelt. Hart verhandelt. Denn dem Bahnhof und seinen Angestellten stehen unruhige Zeiten bevor. Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, dass der Bahnhof ab Sommer 2024 umgebaut werden soll. Während der Umbauzeit bis voraussichtlich 2026 soll die Bahnhofshalle großteils gesperrt bleiben.

Ärgernis für Reisende

Für die Reisenden könnte das zum Ärgernis werden. Für die Angestellten in den Imbissständen, den Läden und Kiosken geht es aber um viel mehr. Einige von ihnen könnten ihren Arbeitsplatz in Ulm verlieren. Von Unsicherheiten und Frust berichten viele. Schon Ende des Jahres läuft der Mietvertrag von SSP aus. Die Firma betreibt Läden in 36 Ländern und tritt meist als Franchise-Nehmer großer Firmen auf vor allem in Flughäfen, Tankstellen und Bahnhöfen.

Das Intercity Hotel am Ulmer Hauptbahnhof wird vorerst nicht saniert. Doch die Läden im Erdgeschoss des Gebäudes Richtung Bahnhofshalle sind dennoch betroffen und müssen ausziehen. (Foto: Andreas Spengler )

Im Ulmer Hauptbahnhof sind insgesamt 24 Personen bei SSP angestellt. Sie arbeiten unter anderem bei der Bierbar, dem Curry Wurst Express, den Spar-Märkten, der Freshbox und der Kaffeebar Segafredo. Doch ihre Zukunft ist ungewiss. Mehrmals schon hat das Unternehmen SSP mit dem Betriebsrat und der Deutschen Bahn verhandelt.

Wir liegen dem Arbeitgeber seit zwei Jahren in den Ohren. Wir hätten nicht gedacht, dass jetzt so die Bombe platzt. - Michael Gutmann, NGG-Geschäftsführer

Diese Möglichkeiten gibt es

Stand jetzt gibt es für die Angestellten offenbar nur die Möglichkeit, in Bahnhöfen in Stuttgart für SSP weiterzuarbeiten. Fast alle Mitarbeiter sind auch Mitglied in der Gewerkschaft „Nahrung-Genuss-Gaststätten“ (NGG). Michael Gutmann ist NGG-Geschäftsführer für die Region Ulm und hält die bisherigen Angebote von SSP für nicht ausreichend.

Die Betriebsräte haben die Verhandlungen mit SSP zuletzt für gescheitert erklärt. Jetzt soll eine Einigungsstelle angehört werden. Den Angestellten seien zwar Prämien angeboten und ein Arbeitsplatz in Stuttgart in Aussicht gestellt worden, erklärt Gutmann. Doch einige von ihnen seien aufgrund ihres Alters nicht mehr in Lage, regelmäßig nach Stuttgart zu pendeln, andere müssten sich um ihre Familien kümmern oder wollten die Fahrzeit nicht auf sich nehmen. Gutmann aber ärgert vor allem, dass die Mitarbeiter so lange im Unklaren gelassen wurden. „Wir liegen dem Arbeitgeber seit zwei Jahren in den Ohren. Wir hätten nicht gedacht, dass jetzt so die Bombe platzt.“

Kritik am Vorgehen

Die SSP hätte „zumindest überlegen müssen, was mit den Leuten bei einem Umzug passiert“. Gutmann hätte sich aber auch von der Stadt Ulm ein anderes Vorgehen gewünscht. Denn der geplante Umbau legt auch einen Zwist zwischen der Stadt, der Deutschen Bahn und SSP offen.

Das Bahnhofsgebäude in Ulm ist an vielen Stellen marode. (Foto: Andreas Spengler )

Die Stadt hatte sich einen Neubau des maroden Bahnhofgebäudes gewünscht. Das hat die Bahn aber abgelehnt. Für die Zeit des Umbaus soll es nun vorübergehend Container auf dem Bahnhofsvorplatz geben. Hier hatte sich die Bahn offenbar auch für ihre Vermieter stark gemacht. Das sind vor allem die Läden auf der vom Eingang aus gesehen rechten Seite des Bahnhofs, wo unter anderem das Zeitschriftengeschäft, die Backfactory und der Tabakladen untergebracht sind. Auch die SSP und die Gewerkschaft hoffte auf eine Containerlösung. Sowohl der Bahn als auch SSP hat die Stadt in dieser Sache aber eine Absage erteilt.

Welche Container kommen könnten

Der Platz soll „nicht mit Containern zugepflastert“ werden, sagt die Ulmer Pressesprecherin Marlies Gildehaus. Daher werde es voraussichtlich nur Container für Bahndienstleistungen geben, nicht aber für Gastronomie oder Shopping. „Das finde ich merkwürdig“, sagt Gutmann von der NGG. Die Stadt aber entgegnet: Der Platz erscheine zwar groß, doch die Rettungswege und Lüftungsschächte müssten frei bleiben. Andere Anfragen von Händlern in der Ulmer Fußgängerzone, die während Bauarbeiten ebenfalls Container aufstellen wollten, habe man zuletzt immer abgelehnt.

Auf dem Bahnhofsvorplatz sollen Container aufgestellt werden. Allerdings nicht für jedes Geschäft. (Foto: Andreas Spengler )

Einzige Ausnahme war der Mc-Donalds-Container, der lange Zeit in der Bahnhofsstraße stand. Der Franchise-Nehmer hatte damals einen sehr langfristigen Mietvertrag und hätte den Abriss für die Sedelhöfe damit blockieren können. Deshalb sei ihm die Stadt entgegengekommen. Ein ähnliches Vorgehen aber sei am Ulmer Hauptbahnhof nicht vorgesehen, erklärt Sprecherin Gildehaus. Außerdem habe man sowohl SSP als auch der Bahn Räume in der Bahnhofspassage Richtung Sedelhöfe angeboten. Diese seien aber mutmaßlich aus Kostengründen abgelehnt worden.

CDU-Fraktion stellt Antrag

Inzwischen hat auch der Ulmer Stadtrat das Thema auf die Agenda gesetzt. Die CDU-Fraktion im Ulmer Stadtrat schreibt in einer Anfrage an die Stadt: Die Schließung der Läden im Bahnhof sei „in doppelter Hinsicht bedauerlich, da sowohl Reisende keine unmittelbaren Versorgungsmöglichkeiten mehr haben als auch andererseits einige Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden“. Die Fraktion bittet die Stadt zu prüfen, welche Ausweichmöglichkeiten es gibt. Konkret nennt sie auch die Möglichkeit, „auf städtischem Gelände Containereinheiten aufzustellen“. Die offizielle Antwort der Stadt steht noch aus.

Nach bisherigem Stand sehe die Bahn jedoch vor, auf dem kleinen Platz am sogenannten „bayerischen Bahnhof“ eigene Container aufzustellen. Dort sei auch ein kleines gastronomisches Angebot vorgesehen. Als „bayerischer Bahnhof“ wird der Bereich beiden Gleisen 25, 27 und 28 bezeichnet, von wo aus die Regionalzüge nach Bayern fahren.

Über den Bahnhofssteg sollen die Gleise erreichbar bleiben. (Foto: Andreas Spengler )

Wie die Gleise erreichbar bleiben

Alle Gleise sollen künftig auch während der Umbauzeit über den Steg und den nördlichen Zugang gegenüber der Postfiliale erreichbar bleiben. Auch der Bahnhofsvorplatz bleibe zugänglich, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Fraglich sei zudem, ob die Bereiche von SSP tatsächlich schon Ende des Jahres dicht machen und dann bis Mitte des Jahres leer stehen. Auch hier könnte sich nach Ansicht der Stadtverwaltung noch eine andere Lösung ergeben.

Weder die Deutsche Bahn noch SSP waren bislang für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Mietverhältnisse sind indes kompliziert. Vermieter des Intercity Hotels ist die städtische Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft. Eine Sanierung des Hotels sei in absehbarer Zeit erstmal nicht vorgesehen, langfristig aber auch geplant. Im Zuge der Sanierung der Bahnhofshalle aber werde die Ladenzeile dennoch mitsaniert.

Ungewissheit bleibt

Für die Angestellten von SSP bedeutet das zunächst weiterhin Ungewissheit. Michael Gutmann von der NGG hofft weiter. Er rechnet damit, dass doch einige Mitarbeiter das Angebot für eine Arbeit in Stuttgart annehmen würden. „Wenn das Schmerzensgeld stimmt.“ Ob diese Mitarbeiter dann nach zwei Jahren zurück nach Ulm kommen? Da kann Gutmann nur mutmaßen. Verhandlungen laufen bereits. „Aber Baustellen gehen ja oft länger als geplant.“