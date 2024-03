Frauen pilgern auf dem Jakobsweg von Beuron nach Überlingen

Das evangelische Bildungswerk Alb-Donau mit Medienstelle (EBAM) lädt ein zu den Frauenpilgertagen von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Juni - unterwegs auf dem Jakobsweg von Beuron nach Überlingen.

Die Teilnahme kostet 355 Euro inklusive An- und Abreise, Pilgerbegleitung und Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück. Anmeldung und nähere Infos bis 25. März per Mail an [email protected], unter der Telefonnummer 0731/9200024 oder online unter www.ev-bildung-albdonau.de