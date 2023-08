Fragebogenaktion zu „Long Covid“ geht weiter

Wie geht es den Menschen heute, die im letzten Sommer in der Omikronwelle eine Covid–19–Infektion hatten? Um das herauszufinden, haben die baden–württembergischen Universitätskliniken und die regionalen Gesundheitsämter Mitte August die nächste Phase einer vom Land Baden–Württemberg geförderten Studie gestartet.

Diese untersucht laut Pressemitteilung die verzögerte Heilung und bleibende Beschwerden nach einer akuten Infektion. Dafür wurde an einen Teil der Personen, die im letzten Sommer in den entsprechenden Städten und Landkreisen an Corona erkrankt waren, Fragebögen zum aktuellen Zustand versandt. Damit soll auch ein Vergleich zwischen den Krankheitsverläufen der unterschiedlichen Covid–19–Varianten möglich werden, da die Erhebung auch im vergangenen Jahr erfolgt war.

„Wir hoffen sehr und bitten darum, dass alle, die einen Fragebogen zugeschickt bekommen haben, auch tatsächlich an der Erhebung teilnehmen“, sagen Dietrich Rothenbacher, Direktor des Instituts für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Ulmer Universität, und Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion Sport– und Rehabilitationsmedizin am Universitätsklinikum Ulm. „Eine hohe Teilnahmerate ist wichtig, um zuverlässige Angaben zu diesem Krankheitsbild machen zu können“, ergänzt Winfried Kern von der Abteilung Infektiologie der Klinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikums Freiburg und Sprecher der baden–württembergischen Studiengruppe.

Das Projekt wird nicht nur in der Region Ulm, Heidenheim und Biberach, sondern auch in den Regionen um Heidelberg, Tübingen und Freiburg gestartet. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nicht länger als 15 Minuten.

Weitere Informationen zur EPILOC–Studie: www.epiloc.de/projekt

