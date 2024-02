Finanzspritze für mehr Frauen in Forschung und Lehre

Die Technische Hochschule Ulm (THU) war beim bundesweiten Professorinnenprogramm 2030 erfolgreich. Für bis zu drei unbefristete Professuren, die sie bis Herbst 2025 mit einer Frau besetzt, erhält die Hochschule für fünf Jahre finanzielle Mittel in Höhe der besetzten Stellen, um Gleichstellungsmaßnahmen umzusetzen. Bund und Länder stellen für das Programm insgesamt 320 Millionen Euro über eine Laufzeit von acht Jahren zur Verfügung, wie einer THU-Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Überzeugen konnte die Technische Hochschule mit einem Ansatz, der Mädchen und Frauen im MINT-Bereich in verschiedenen Lebensphasen anspricht und fördert: von der Schule über das Studium bis hin zu einer Karriere in der Industrie, in der Forschung oder eben als Professorin. Von den Fördermitteln möchte die THU vielfältige Maßnahmen umsetzen.

Zum Beispiel soll eine gezieltere Ansprache für Frauen und Mädchen erreicht werden, um diese zum Beispiel für ein duales Studium nach dem Ulmer Modell zu gewinnen. Hier kann parallel zum Studium ein Ausbildungsabschluss erworben werden. Außerdem soll es ein Einstiegssemester in das technische Studium an der THU nur für Frauen geben. Die Förderung von Promotionsmöglichkeiten für Ingenieurinnen soll ebenso gewährleistet sein wie die Förderung der Professorinnen der Hochschule auf ihrem wissenschaftlichen Karriereweg.

„Mit den Fördermöglichkeiten im Professorinnenprogramm können wir auf unseren bereits laufenden Gleichstellungsmaßnahmen aufbauen und diese erweitern, um mehr Frauen für den MINT-Bereich zu begeistern und in ihrer Karriere zu begleiten,“ wird die Gleichstellungsbeauftragte der THU, Barbara Streppel, in der Mitteilung ihrer Hochschule zitiert. Streppel hatte den Antrag initiiert.

Aktuell beteiligt sich die THU aktiv am Mentoringprojekt „Traumberuf Professorin Plus“, das Frauen auf dem Weg zur Professur an Hochschulen für Angewandte Wissenschaft in Baden-Württemberg fördert. Die Idee dahinter: Erfahrene Professorinnen und Professoren begleiten und beraten junge Wissenschaftlerinnen als Mentorin. Angebote wie zum Beispiel Familien- und Stillzimmer an beiden Hochschulstandorten stehen Studierenden und Mitarbeitenden ebenfalls offen, um Beruf und Studium sowie die Familie besser vereinbaren zu können.

Für Schülerinnen gibt es spezielle Angebote zu MINT-Fächern, zum Beispiel im Rahmen des Girls’ Day und der Girls’ Day-Akademie. Studentinnen können sich zudem im Frauennetzwerk der THU austauschen, bekommen Tipps und Trainings für die Karriere und können anlässlich der „Kaminabende“ mit Frauen in Führungspositionen in regionalen Unternehmen ins Gespräch kommen.