Einen grausigen Fund machten Feuerwehrleute in Blaustein am Rande eines Brandeinsatzes in einem Hochhaus: Im siebten Stock des Hochhauses war am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr zügig gelöscht hatte.

Aus noch unbekannter Ursache war ein Zimmer ausgebrannt. Die insgesamt 40 Bewohner des Hochhauses retteten sich unverletzt ins Freie. Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierte die Feuerwehr die umliegenden Wohnungen, aus denen kein Bewohner herausgekommen war, ob dort noch Menschen sind.

Notfallseelsorger kümmern sich um Bewohner

Insgesamt wurden drei Wohnungen geöffnet, in einer fanden sie eine skelettierte Leiche. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun, ob es sich dabei um den Wohnungsinhaber handelt und auch, wie der Mensch zu Tode kam.

Mit einer Drehleiter beschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt in das brennende Hochhaus. (Foto: Thomas Heckmann )

Beim Brand waren 39 Feuerwehrleute eingesetzt, zwei Notfallseelsorger betreuten die Hausbewohner und die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort. Sie mussten zwei ältere Hausbewohner betreuen, die durch das Warten vor dem Haus Schwächeanfälle erlitten. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 100.000 Euro an.