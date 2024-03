Ulm

Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Gebäude

Ulm / Lesedauer: 1 min

Am frühen Freitagmorgen hat die Feuerwehr mehrere Personen aus einem Gebäude in Ulm gerettet. Kurz nach 5 Uhr wurde der Brand in dem Gebäude am Adolph-Kolping-Platz gemeldet, wie die Polizei mitteilt.