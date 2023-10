Der Herbst hält Einzug. Die Temperaturen sinken. Da dreht man für gemeinhin schon ganz gerne mal die Heizung auf. Das kann der SSV Ulm 1846 Fußball derzeit allerdings nicht ‐ zumindest nicht in Bezug auf seinen Rasen im Donaustadion, denn eine Rasenheizung gibt es dort nicht. Die ist gemäß DFB für einen Drittliga-Verein allerdings zwingend vorgeschrieben und so erhitzt das Thema Rasenheizung in Ulm derzeit gleich an vielen verschiedenen Stellen die Gemüter.

Da wäre zum einen die den aktuellen Spielbetrieb in der laufenden Saison betreffende akute Situation mit dem bevorstehenden Umzug nach Aalen, zum anderen die langfristige Planung bezüglich eines Einbaus einer Rasenheizung im kommenden Sommer.

Spatzen hoffen weiter auf Heimspiele im Donaustadion auch im Winter

„Unser klares Ziel ist weiterhin, die Spiele in unserem Donaustadion auszutragen ‐ dafür werden wir alles tun“, macht SSV-Geschäftsführer Markus Thiele den Fans weiter Mut auf „echte“ Heimspiele in diesem Winter ‐ auch wenn er bezüglich des genauen „Wie“ diesbezüglich noch etwas vage bleibt.

Fakt ist, dass die Heimspiele des SSV Ulm 1846 mit Beginn der sogenannten Frostperiode, also ab dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am 25. November, in der Centus-Arena in Aalen terminiert sind und die dazugehörigen Vorbereitungen und Planungen derzeit auch dementsprechend laufen. Der SSV Ulm 1846 hatte im Sommer das Stadion in Aalen als Ausweichspielstätte beim DFB melden müssen, um überhaupt eine Lizenz für die Dritte Liga zu erhalten.

„Die Spiele während der Winterphase werden nach Aalen gelegt, damit bei schlechter Witterung der entsprechende Ablauf schon einmal festgelegt ist ‐ allerdings sind wir mit dem DFB im engen Austausch, dass wir ‐ wenn es die Witterung zulässt ‐ unsere Spiele im Donaustadion stattfinden lassen“, beschreibt Thiele den Stand der Dinge. „Alle Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit, sowohl Dauerkartenbesitzer wie auch schon gekaufte Tageskarten“, erläutert Thiele die Planungen weiter. Gleiche oder zumindest ähnliche Kategorien wie im Donaustadion sollen den jeweiligen Ticketinhaber dabei entsprechend zur Verfügung gestellt werden ‐ dies gilt auch für die Haupttribünenplätze sowie den VIP- und Business-Bereich.

Endgültige Entscheidung fällt jeweils drei Wochen vor dem Spiel

„Der finale Spielort wird ‐ auch im Austausch mit der Gastmannschaft ‐ dann drei Wochen vor dem jeweiligen Spieltermin festgelegt“, benennt Thiele das Zeitfenster bis endgültig Klarheit darüber herrscht, ob sich die Fans am Ende tatsächlich auf die rund 80 Kilometer und etwa eine Stunde dauernde Anreise zu den „Heimspielen“ des SSV Ulm nach Aalen machen müssen. „Wir hoffen natürlich, dass wenn wir in Aalen spielen müssten, wir dort die gleiche Unterstützung bekommen, die wir im Donaustadion erhalten ‐ die letzten Heimspiele haben gezeigt, dass wir durch die tolle Unterstützung der Fans auch sehr gute Leistungen auf den Platz gebracht haben und unsere Mannschaft dadurch zusätzlich nochmals motiviert wurden“, hofft Thiele abschließend auch in der Fremde auf einen Heimvorteil.

„Das Donaustadion ist unser Wohnzimmer, da fühlen wir uns wohl“, schwärmte auch Trainer Thomas Wörle zuletzt angesichts der ausverkauften Heimspiele gegen 1860 München und Dynamo Dresden von einem wichtigen Heimvorteil. Welchen sportlichen Einfluss ein Umzug auf die Mannschaft haben könnte, lässt sich momentan nur schwer abschätzen ‐ im Donaustadion präsentierten sich die Spatzen bislang zumindest als äußerst heimstark. Abgesehen von der 2:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Dresden und dem 1:1-Unentschieden zum Saisonauftakt gegen Saarbrücken gab die Wörle-Elf zuhause bislang keine Punkte ab, konnte bereits vier Mal vor heimischer Kulisse den Platz als Sieger verlassen.

Rasenheizung soll im nächsten Sommer kommen

Über die bevorstehenden aktuellen Spiele hinaus hat derweil am Dienstagabend der Bauausschuss der Stadt Ulm als Stadionbesitzer in Sachen Rasenheizung die Weichen für die Zukunft generell gestellt und einem Einbau im nächsten Sommer mit knapper Mehrheit zugestimmt. 1,3 Millionen Euro soll das Bauvorhaben kosten, das dem SSV Ulm erneut vom DFB vorgeschrieben wurde. Ohne Rasenheizung gibt es keine Lizenz für die Dritte Liga und eine Verlängerung der einjährigen Ausnahmeregelung mit Ausweichstadion ist in den Statuten des DFB nicht vorgesehen.

Auch wenn man von Seiten der Stadt aus dem DFB und seinen Vorgaben gegenüber sehr kritisch steht, wolle man dem Profisport in Ulm und den sportlichen Erfolgen der Spatzen nicht im Wege stehen und plane mit der Baumaßnahme ab Mai 2024 ‐ vorausgesetzt der DFB selbst legt dagegen kein Veto ein, da Ulm und das Donaustadion im kommenden Sommer als „Team Base Camp“ für die EM 2024 vorgesehen ist und einer Nationalmannschaft als Trainingszentrum zur Verfügung stehen soll. Eventuell empfiehlt der DFB am Ende so quasi sich selbst, die Ausnahmeregelung für das Donaustadion doch noch einmal zu verlängern.