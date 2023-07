Fegert ist Präsident der Gesellschaft für Kinder– und Jugendpsychiatrie

Jörg Fegert, der ärztliche Direktor der Klinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, ist der neue Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kinder– und Jugendpsychiatrie (ESCAP). Das wurde im Rahmen des 20. internationalen Kongresses der Gesellschaft Ende Juni in Kopenhagen beschlossen. Das Amt wird Fegert voraussichtlich für eine Wahlperiode bis 2027 ausüben.

„Es ehrt und freut mich gleichermaßen, dass ich das bedeutende Amt des Präsidenten der ESCAP von meinem geschätzten Vorgänger, Professor Dimitris Anagnostopoulos, übernehmen darf“, sagte Fegert. „Die internationale Zusammenarbeit und politische Diskussionen sind wichtig für eine Verbesserung der Situation psychisch kranker Kinder sowie deren Familien.“

Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Vereinigung mit dem Ziel, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Europa zu fördern. Außerdem soll ihre Lebensqualität verbessert und das Recht der Kinder auf Unterstützung gewährleistet werden.

Fegert hat bereits viel Erfahrung in verschiedenen Gremien gesammelt und war mehr als zehn Jahre im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder– und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie tätig. Innerhalb der ESCAP bekleidete er zuvor das Amt als Vorstandsmitglied und Leiter der Policy Abteilung. Der in Heilbronn geborene Mediziner ist seit 2001 am Universitätsklinikum tätig. Er baute die Klinik für Kinder– und Jugendpsychatrie mit auf.