Die zehn Betten reichen im Ulmer Hospiz schon lange nicht mehr aus. Und die Nachfrage nach den Angeboten des Hospizvereins nimmt immer mehr zu. Das habe die Entwicklung der vergangenen Jahre gezeigt, erklärt Geschäftsführerin Ulrike Geiger.

Doch es gibt eine Lösung: Das Hospiz wird im kommenden Jahr wachsen. Aber nicht nur räumlich, auch die ambulanten Angebote werden künftig weiter ausgebaut.

Die Auslastung ist hoch

Aus zehn werden künftig 15 Betten. Die Hospizstation wird damit um ein Drittel größer. Somit werde das Haus am Ulmer Michelsberg mit eines der größten in Deutschland, betont Ulrike Geiger. Und jeder neue Platz werde dringend benötigt.

„Der Bedarf ist da, das sehen wir an den vielen Anmeldungen“, erklärt die Geschäftsführerin. Die Zahlen steigen somit auch in Ulm. 624 Anmeldungen gingen im vergangenen Jahr beim Hospiz ein, 112 Menschen hingegen konnte das Haus in seiner jetzigen Größe aufnehmen (zuvor 543 Anmeldungen und 126 Aufnahmen).

Die stationäre Auslastung lag im Jahr 2023 bei rund 95 Prozent und somit ähnlich hoch wie im Vorjahr (92 Prozent). Eine Erweiterung des Hospizes sei deshalb dringend nötig. „Wir sehen damit auch einen ganz wichtigen Auftrag für Ulm und Neu-Ulm“, betont Ulrike Geiger.

Im linken Teil des Gebäudes befand sich bis vor Kurzem noch das Haus Schillerhöhe mit Wohngruppen für Demenzerkrankte. Dort zieht nun das Hospiz ein. (Foto: Philip Hertle )

Ambulante Angebote wachsen mit

Hierbei sollen aber nicht nur neue Stationsbetten entstehen, auch die ambulanten Angebote des Hospizes sollen in dieser Zeit mitwachsen. Dazu gehört neben der Begleitung von schwerstkranken Menschen und deren Angehörigen in ihrem Zuhause auch der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst.

„Wenn Geschwisterkinder krank werden, konzentriert sich in der Familie meist alles auf das kranke Kind“, erklärt Schatzmeisterin Sigrid Markmiller den Anlass, vor Jahren die Kinder- und Jugendhospizarbeit zu intensivieren. Die Kinder dürfen auch in diesen schweren Zeiten nicht zu kurz kommen, betont die 88-Jährige.

So teuer wird der Umbau - und wer ihn bezahlt

So wird bald der hintere Teil des Gebäudes, das ebenfalls der Hospizstiftung gehört, voraussichtlich umgebaut. Erst jetzt ist die Erweiterung möglich, da das Haus Schillerhöhe des Paritätischen Sozialdienstes mit seinen Wohngruppen für Demenzerkrankte innerhalb der Stadt umgezogen ist.

Der Mietvertrag lief Ende vergangenen Jahres aus. Bereits kommenden Monat könnten die Umbauarbeiten starten. Die ersten Schritte für den Umbau sind bereits getan. „Die Handwerker sind schon im Haus“, freut sich Sigrid Markmiller, dass es bald losgehen kann. Mitte 2025 - so die Planungen - soll der Umbau dann abgeschlossen sein.

Schatzmeisterin Sigrid Markmiller ist 88 und engagiert sich schon seit 22 Jahren für das Ulmer Hospiz. Ulrike Geiger ist seit vergangenem Jahr Geschäftsführerin. (Foto: Philip Hertle )

Das Unterfangen ist aber kein günstiges. Sigrid Markmiller schätzt die Kosten auf etwa 2,1 bis 2,5 Millionen Euro. Für diese könne das Hospiz Ulm aber sogar komplett selbst aufkommen. „Wir hatten das große Glück, dass wir größere Erbschaften gemacht haben“, erklärt sie. „Da standen wir in Testamenten drin.“ Mit diesem „Polster“, wie die Schatzmeisterin sagt, sei jetzt auch möglich, den Umbau von eigener Hand zu stemmen.

„Hospiz bewegt“ Den Tod aus der Tabuzone holen Auch die Hospiz-Akademie soll erweitert werden. Schon lange informiert sie über die Themen Sterben, Tod und Trauer und möchte Menschen unterstützen, bis zuletzt selbstbestimmt zu leben. „Wir wollen natürlich auch informieren, wie Leben und Sterben gestaltet werden können“, so Geschäftsführerin Ulrike Geiger. Mit der Kampagne „Hospiz bewegt“ will das Ulmer Hospiz unter anderem mit einer Plakataktion an die Öffentlichkeit gehen. „Es geht auch darum, das Thema Tod aus der Tabuzone zu holen“, fasst Schatzmeisterin Sigrid Markmiller zusammen. Zudem wird aktuell ein Podcast produziert, um weiter über das oft noch tabuisierte Thema Tod zu informieren. (phe)

Hospiz weiterhin auf Spenden und Ehrenamt angewiesen

Trotzdem müsse auch das Hospiz auf jeden Cent schauen. Die Kosten für den Betrieb des stationären Hospizes lagen im vergangenen Jahr dem Vernehmen nach knapp unter zwei Millionen Euro. Die Kosten im stationären Bereich sind laut Ulrike Geiger zwar zum Großteil von den Pflegekassen abgedeckt. „Wir sind aber verpflichtet, fünf Prozent der Kosten aus eigener Tasche zu tragen“, erklärt sie den Kostendruck, der das Hospiz nach dem Umbau auch weiterhin belastet.

Auch deshalb sei die Einrichtung weiterhin auf Spenden angewiesen. „Sonst können wir nicht existieren“, sagt sie. Ein größeres Gebäude, mehr Personal, höhere Nebenkosten: „Das wird künftig eine Herausforderung“, betont Ulrike Geiger.

Ähnlich sieht das bei den Angeboten im ambulanten Bereich aus. Dort sei die Hospizarbeit neben Spendengeldern zudem auf die Mithilfe von Ehrenamtlichen angewiesen. Aktuell sind das laut Ulrike Geiger 112 Freiwillige, die sich in ihrer Freizeit in der Hospizarbeit engagieren und in mehr als 300 Nächten Sitzwache an den Patientenbetten geleistet haben - rund 10.000 Stunden seien so zusammengekommen, freuen sich Sigrid Markmiller und Ulrike Geiger über die engagierten Freiwilligen.