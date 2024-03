Wo neu gebaut wird, müssen manchmal Bäume gefällt werden. Damit die Natur unter Bauprojekten aber nicht zu sehr leiden muss, sind entsprechende Genehmigungen nötig. So auch für eine geplante Fällaktion des TSV Regglisweiler.

Nicht wegen eines Bauprojekts, sondern um Fußballer und Zuschauer zu schützen, wollte der Verein 15 Bäume am Rande ihres Sportgeländes fällen lassen.

Doch irgendwas ist gehörig schiefgelaufen: Statt 15 genehmigten Bäumen wurden fast 150 komplett abgesägt. Vor allem für Naturschützer ein Desaster. Der Fall wird nun bei der zuständigen Behörde im Landratsamt geprüft.

Naturschützer sind entsetzt über diesen Kahlschlag. (Foto: SZ )

Ulrich Müller wäre fast vom Fahrrad gefallen, als er vor ein paar Wochen am Sportplatz in Regglisweiler, einem Ortsteil von Dietenheim im Alb-Donau-Kreis, vorbeifuhr. Eigentlich ist es für den 67-Jährigen eine gewohnte Strecke zum naheliegenden Naturschutzgebiet, wo er für den Landkreis regelmäßig nach dem Rechten sieht.

Erst jetzt, nach 40 Jahren, wären diese Bäume zu einem wirklichen Nischenbiotop für Fledermäuse und Spechte geworden. Und das ist jetzt zunichtegemacht worden. Ulrich Müller, BUND-Vorsitzender

Seine Heimat und vor allem die Natur dort liegt ihm am Herzen, weshalb er seit 40 Jahren Vorsitzender des BUND in Dietenheim ist. Doch was er Anfang Februar am Sportgelände sieht, macht ihn sprachlos. Knapp 150 abgesägte Bäume findet er dort vor.

Ausgleichsmaßnahmen mit viel Aufwand betrieben

„Noch im September hatten wir bei einer Jubiläumsfeier des BUND ganz stolz Dia-Fotos von vor 40 Jahren gezeigt. Damals, als wir die besagten Bäume am Sportgelände im Landschaftsschutzgebiet mit viel Mühe und Aufwand als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt hatten“, erinnert sich Müller. Und jetzt sind sie weg. Gerodet. Um das Zehnfache dessen, was eigentlich erlaubt war.

So viele Bäume zu fällen, war nicht unsere Absicht. Aber zu diesem Fehler stehen wir und werden natürlich die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen tätigen, sollte das Landratsamt uns das auferlegen. Fußball-Abteilungsleiter Christian Heussner

Laut Ulrich Müller waren die Bäume, die jetzt abgeholzt wurden, als Biotop gedacht. Ein Biotop, das nötig gewesen sei, um dem TSV damals einen zweiten Sportplatz zu ermöglichen und als Ausgleich für die Natur zu dienen. „Erst jetzt, nach 40 Jahren, wären diese Bäume zu einem wirklichen Nischenbiotop für Fledermäuse und Spechte geworden. Und das ist jetzt zunichtegemacht worden“, so der BUND-Vorsitzende.

Laut Verein musste "es schnell gehen", die Äste der Bäume am Zaun wären bereits auf das Sportgelände gefallen. (Foto: SZ )

Auch bei der Stadt Dietenheim ist die misslungene Fällaktion natürlich ein Thema. „Wir sind nicht ganz glücklich darüber. Die Kommunikation hätte vom Verein besser sein können“, sagt Bauamtsleiter Jonas Merk. Laut Beschluss des Gemeinderats und entsprechenden Gutachten hätten 15 Bäume entlang des Zaunes gefällt oder zumindest gestutzt werden dürfen, da sie krank sind.

Da laut Pachtvertrag der Verein für das Gelände und dessen Pflege zuständig ist, wurde die Fällung nicht von der Stadt, sondern eben vom Verein in Auftrag gegeben. Die betroffenen Bäume wurden sogar extra markiert. Viel gebracht hat das aber offensichtlich nicht. Gerodet wurde weitaus mehr, als markiert wurde.

Laut Verein musste es schnell gehen

Den Fehler sieht der Sportverein ein, aus der Verantwortung ziehen will er sich deshalb nicht. Fußball-Abteilungsleiter Christian Heussner spricht von einem „Kommunikationsproblem“ innerhalb der Abteilung. Eine böse Absicht sei nie dahinter gestanden, eher die gute Intension, schnell für Sicherheit zu sorgen. Zumindest die markierten Bäume seien eine Gefahr für die Fußballer und Zuschauer gewesen, immer wieder seien Äste abgebrochen.

Am Ende habe man aus Zeitdruck vor Beginn der Spielzeit schnell handeln wollen. „So viele Bäume zu fällen, war nicht unsere Absicht. Aber zu diesem Fehler stehen wir und werden natürlich die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen tätigen, sollte das Landratsamt uns das auferlegen“, so Heussner.

Die zuständige Behörde prüft den Fall derzeit. (Foto: SZ )

Wie genau diese Ausgleichsmaßnahmen aussehen, ist noch unklar. Laut Pressesprecherin des Landratsamts Neu-Ulm werde dies aktuell erst noch geprüft. Zuständig ist die Forstbehörde Mindelheim, denn, auch wenn die Gemeinde Teil des Alb-Donau-Kreises ist, das Sportgelände auf bayerischem Gebiet liegt.