Musiker Olli Schulz ist aktuell mit seinem neuen Album „Vom Rand der Zeit“ auf Tour. Am Dienstagabend hat er mit seinem Konzert im ausverkauften „Roxy“ in Ulm für einen denkwürdigen Abend gesorgt.

Zwischen Melancholie und Heiterkeit war dabei auch Platz für Überraschungen. Dazu zählte neben einer Kissenschlacht auch ein spontanes Duett mit einem Fan aus dem Publikum.

Esta aus Weingarten als Ersatz für Ina Müller

Estabraq aus Weingarten bei Ravensburg wird den Tourstopp von Schulz und seiner Band in der Münsterstadt wohl nicht so schnell vergessen. Die 42-Jährige, die von ihren Freunden Esta genannt wird, ist von dem Singer-Songwriter auf die Bühne geholt worden und durfte an seiner Seite den Song „Stadtfest in Bonn“ performen.

Hier gibt es den Auftritt im Video:

In dem Lied, das laut Olli Schulz von einem alten Schlagerpärchen handelt, das nur noch des Geldes wegen auf der Bühne steht, singt eigentlich Ina Müller an der Seite des gebürtigen Hamburgers.

Weil die deutsche Sängerin derzeit allerdings nicht mit Schulz und seiner Band durch Deutschland tourt, wählt Schulz in jeder Stadt jemanden anderen aus dem Publikum aus, der an seiner Seite singen darf.

Von Tochter überredet worden

Im Podcast „Fest & Flauschig“, den Olli Schulz gemeinsam mit Jan Böhmermann moderiert, hatte Estabraq von dieser einmaligen Gelegenheit gehört, wie sie nach dem Konzert gegenüber Schwäbische.de verriet.

Von ihrer Tochter habe sie sich schließlich dazu überreden lassen, für das Konzert in Ulm ein Schild zu basteln: „Olli, ich möchte mit dir singen!“

Das Schild hat die 42-Jährige auf der Arbeit gebastet. (Foto: Dennis Bacher )

Normalerweise würde er Leuten mit Schildern keine Beachtung schenken, erzählt Schulz kurz vor dem großen Auftritt der 42-Jährigen. Doch für die „sympathische junge Dame“ in der ersten Reihe mache er heute mal eine Ausnahme.

„Es ist jeden Abend ein Risiko“, lässt der Sänger sein Publikum wissen, während Esta die Bühne betritt. „Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Gleich kann alles passieren.“

42-Jährige liefert ab

Nachdem Estabraq ihm versichern kann, dass es sich bei ihr um keine professionelle Musicalsängerin handle (Schulz: „Sonst stehe ich gleich ganz blöd da“), hat der eloquente Musiker noch eine letzte Anweisung an seine neue Duettpartnerin.

Estabraq aus Weingarten stand mit ihrem Schild in der ersten Reihe. (Foto: Dennis Bacher )

„Lass uns gemeinsam singen, als wären wir ein altes Showpärchen. Als würden wir seit 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen, uns eigentlich aber gar nicht mehr ertragen können.“ Und die 42-Jährige liefert ab. Das Publikum quittiert den mutigen Auftritt der Weingartenerin mit tosendem Applaus.

So hat Esta den Auftritt erlebt

Und wie hat Esta ihren großen Moment erlebt? „Olli hat mich total aus dem Konzept gebracht, weil er den Text immer wieder leicht verändert hat“, lacht sie.

„Ich hoffe, meine Tochter ist jetzt stolz auf mich.“ Die zwei Tage vor dem Konzert habe die 42-Jährige gemeinsam mit ihr damit verbracht, den Song auswendig zu lernen. „Langsam kann ich ihn nicht mehr hören. Aber ich bin froh, dass ich mich getraut habe.“