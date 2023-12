Eine verkohlte Puppe blieb nach dem Feuer noch übrig. Der Großbrand in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) zerstörte am Mittwochabend eine Doppelhaushälfte. Die vierköpfige Familie konnte sich in Sicherheit bringen – jetzt steht sie allerdings vor dem Nichts.

(Foto: Imhof/Feuerwehr Dietenheim )