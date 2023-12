Die beiden Männer mit der kräftigen Statur und dem „südländischen“ Aussehen waren den aufmerksamen Prüfern sofort aufgefallen. Mit augenscheinlich falschen Personalien versuchte das Duo, sich klammheimlich durch die 30 Fragen der Theorieprüfung zu mogeln.

Als der Schwindel aufflog, alarmierten die Prüfer sofort die Polizei. Doch die mutmaßlichen Betrüger konnten fliehen und den Streifenwägen entkommen.

So viele Betrugsversuche wie noch nie

Dieser Vorfall hatte sich Ende August in Ehingen im Alb-Donau-Kreis ereignet. Und es war kein Einzelfall. In diesem Jahr soll es in Deutschland so viele Betrugsversuche bei der theoretischen Führerscheinprüfung wie noch nie gegeben haben, stellt der TÜV-Verband fest.

Darüber sind wir nicht glücklich, auch weil die Dunkelziffer vermutlich größer ist. TÜV-Süd-Sprecher Vincenzo Lucà

Allein in Baden-Württemberg konnten bis Ende September genau 361 Prüflinge bei der Täuschung erwischt werden, das waren 75 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Darüber sind wir nicht glücklich, auch weil die Dunkelziffer vermutlich größer ist“, sagt TÜV-Süd-Sprecher Vincenzo Lucà.

Bundesweit haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres sogar mehr als 2700 Fahrschüler versucht, beim Theorieteil ihrer Fahrprüfung zu schummeln. Die Zahl ist laut TÜV-Verband sogar um 38 Prozent gestiegen. Auch hier sei von einer weitaus höheren Dunkelziffer auszugehen.

Abgelegte Prüfungen ebenfalls auf Rekordniveau

TÜV-Sprecher Vincenzo Luca sagt aber auch: Man müsse die aktuelle Statistik in Relation setzen. Denn während einerseits so viele Betrugsversuche wie noch nie verzeichnet werden mussten, sei andererseits auch die absolute Zahl der abgelegten Prüfungen auf ein Rekordniveau gestiegen.

„Es gab dieses Jahr so viele Führerscheinprüfungen wie noch nie“, betont Lucà. In Baden-Württemberg seien in den ersten drei Quartalen rund 23.000 Prüfungen mehr durchgeführt worden als im Vorjahr. Und dennoch: „Wir liegen da in einem Trend, der nicht schön ist und uns natürlich auch beunruhigt.“

So dreist sind die Maschen der Betrüger

Besonders dreist: Bei rund einem Drittel der Täuschungsversuche in diesem Jahr handelte es sich laut TÜV um sogenannte Stellvertreterprüfungen, so wie Ende August mutmaßlich auch in Ehingen. „Dabei gibt sich jemand Fremdes als der eigentliche Prüfling aus, um für diesen dann die Prüfung abzulegen“, erklärt Vincenzo Lucà.

Bei einem weiteren Drittel flogen die Betrüger mit eher konventionellen Methoden auf - Telefonate auf der Toilette, Nachfragen beim Nachbarn oder der klassische Spickzettel.

Das letzte Drittel versuchte es laut der Prüfungsorganisation mit unerlaubten technischen Hilfsmitteln, wie Handys, Kameras und Kopfhörern. „Gerade die Masche mit dem Knopf im Ohr taucht immer häufiger auf“, so der TÜV-Süd-Sprecher.

Schummler musste ins Krankenhaus

Für Schlagzeilen sorgte Ende September zum Beispiel ein Fahrschüler im Landkreis Lörrach, der sich den Stöpsel derart tief ins Ohr gesteckt hatte, dass er erst im Krankenhaus wieder herausgeholt werden konnte. Zuvor war der junge Mann, der sich die Lösungen offenbar von einem Komplizen „einflüstern“ ließ und sein Handy dazu auf dem Rücken festgeklebt hatte, vorläufig festgenommen worden.

Auch im Alb-Donau-Kreis fallen immer mehr Fahrschüler auf, die bei der Prüfung zum Teil mit ausgefeilter Technik tricksen. Offizielle Zahlen für einzelne Landkreise und Städte gibt der TÜV zwar nicht heraus, doch mehrere Fahrlehrer aus der Region bestätigen diesen Trend gegenüber Schwäbische.de.

Verkabelte Prüflinge auch in Ulm?

„In Ulm gibt es Prüflinge, die teilweise komplett verkabelt zur Theorieprüfung erscheinen. Das ist Hightech-Betrug vom Allerfeinsten“, berichtet zum Beispiel der Inhaber einer etablierten Fahrschule in Ulm. Aus Angst vor den Konsequenzen seiner Aussagen möchte er lieber anonym bleiben, denn er glaubt zu wissen, dass „organisierte Banden“ hinter dieser Masche stecken würden.

„Sie bieten ihre Hilfe bei der Prüfung gegen einen großen Geldbetrag an“, bestätigt ein zweiter Fahrschulbetreiber aus Ulm den Verdacht. Bei den Klienten handle es sich meist um Nicht-EU-Bürger, die weder Deutsch sprächen noch heiß auf Unterricht seien.

Dass die Sprachbarriere ein Problem sein kann, sieht auch Nico Schabert, Inhaber von Nico’s Fahrschule mit Standorten in Munderkingen, Ehingen, Gerhausen und Schelklingen. Auch wenn er sich nicht an einen solchen Fall des Betrugs in seiner Fahrschule erinnern kann, die Fahrlehrer könnten grundsätzlich wenig tun.

Sie bieten ihre Hilfe bei der Prüfung gegen einen großen Geldbetrag an Fahrlehrer aus Ulm

„Da haben Sie überhaupt keine Chance, selbst wenn Sie das Thema im Theorieunterricht ansprechen“, sagt er. In Deutschland ist der theoretische Unterricht verpflichtend. „Ob jetzt einer drinsitzt, der was versteht oder nicht, wird durch den Gesetzgeber nicht berücksichtigt“, sagt er. „Nur die Teilnahme ist verpflichtend.“

Der Unterricht findet zwar auf Deutsch statt. Die Prüfung kann man jedoch in 13 verschiedenen Sprachen abgelegt. „Die Lernprogramme sind ebenfalls in verschiedenen Sprachen“, sagt Nico Schabert. Darunter sind unter anderem Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch und Hocharabisch.

Grundsätzlich sei es so, dass Fachbegriffe es den Prüflingen, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, schwerer machen würden. „Das machen sich dubiose und unseriöse Anbieter zu eigen“, sagt der Fahrlehrer über diejenigen, die den Betrug anbieten. Das Angebot dieser führe dann vermehrt dazu, dass die Schüler weniger lernen würden.

Polizei spricht von organisiertem Betrug

Gibt es in der Region wirklich Banden, die hinter organisiertem Betrug bei der Führerscheinprüfung stecken? Zumindest in Deutschland gebe es solche Fälle tatsächlich immer wieder, sagt die Polizei. Häufig seien Hintermänner im Spiel, die im gewerblichen Bereich anzusiedeln seien. Für ein paar Hundert Euro rüsten kriminelle Fahrschüler mit Sendern und Kameras aus und geben die Antworten per Kopfhörer durch. Das Polizeipräsidium Ulm konnte „ein verstärktes Vorkommen derartiger Fälle“ in der Region jedoch nicht bestätigen.

Konsequenzen meist Fehlanzeige

Laut Angaben des TÜV-Verbands müssen Betrüger in Deutschland bislang kaum mit ernsthaften Konsequenzen rechnen: Die im Jahr 2022 von der Bundesregierung eingeführten schärferen Sanktionen, die eine Sperre von bis zu neun Monaten möglich machen, würden nur selten ausgenutzt. Dabei seien Betrüger bei der Fahrprüfung eine potentielle Gefahr für den Straßenverkehr.

Bei gewissen Vorgängen werde aber die Polizei alarmiert. „Entdecken wir zum Beispiel einen Technikbetrug, müssen wir anrufen, weil es sein kann, dass die Hilfsmittel manipuliert wurden oder generell nicht zugelassen sind“, so Lucà. Auch bei den „Stellvertreterprüfungen“ sei der Anruf bei der Polizei obligatorisch. „Hier sprechen wir dann von Dokumentenmissbrauch.“

Im Fall von Ehingen aus dem vergangenen Sommer ist es der Polizei inzwischen gelungen, vier Verdächtige ausfindig zu machen. Ermittelt werde gegen vier Männer im Alter von 31 bis 42 Jahren. Darunter mutmaßlich die beiden Betrüger mit den falschen Personalien sowie die zwei eigentlichen Prüflinge.

Sollte sich der Betrugsversuch bestätigen, müssen die Männer mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafen rechnen. An der theoretischen Führerscheinprüfung könnten sie aber nach spätestens neun Monaten wieder teilnehmen.