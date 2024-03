Fahrplanänderungen und Zugausfälle

Aufgrund von Arbeiten am Elektronischen Stellwerk Ulm kommt es auch im März bei den Zügen der Linie IRE 200 zwischen Wendlingen am Neckar und dem Ulmer Hauptbahnhof zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen. Neben Einschränkungen in den Abend- und Nachtstunden fallen die Züge laut Mitteilung der Deutschen Bahn von Montag, 11. März, bis Montag, 18. März, um 2.30 Uhr ganztägig zwischen Wendlingen am Neckar und Ulmer Hauptbahnhof aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird laut der Deutschen Bahn eingerichtet.

Ersatzhaltestellen sind demnach: Wendlingen ZOB Bussteig 5, Merklingen Schwäbische Alb Bussteig D/E, Ulm Hbf Olgastraße (beim Theater). Züge fahren ab/bis Plochingen: Von Freitag, 22. März, 21 Uhr bis Ostermontag, 1. April, fahren die Züge zwischen Plochingen, Wendlingen (N), Merklingen und Ulm. Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.