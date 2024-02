In Ulm beginnt der lange geplante Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) Ost. In den kommenden acht Monaten soll unweit des Hauptbahnhofes ein moderner und barrierefreier Busbahnhof entstehen. Bis voraussichtlich Oktober 2024 werden am ZOB Ost daher weder Busse ankommen noch abfahren. ÖPNV-Nutzer müssen in dieser Zeit auf andere Haltestellen ausweichen. Alles zu den Einschränkungen und Änderungen.

Betrieb am ZOB kommt zum Erliegen

Noch herrscht reger Betrieb auf dem ZOB Ost südlich des Ulmer Hauptbahnhofes. Täglich erreichen und verlassen mehr als 350 Busse den größten Busbahnhof der Münsterstadt. Nahezu im Minutentakt rollt ein Regionalbus aus Burlafingen, Langenau oder Illertissen an. Doch ab dem 5. Februar wird der Betrieb am ZOB vorübergehend zum Erliegen kommen.

Unser Busbahnhof ist in die Jahre gekommen. Torsten Fisch

„Außerdem haben wir Auflagen, die Barrierefreiheit zu erfüllen“, erklärt Torsten Fisch, Abteilungsleiter der städtischen Mobilität. Bis voraussichtlich Oktober müsse der ZOB Ost daher vollständig gesperrt werden, um Bauarbeiten durchführen zu können.

4,25 Millionen Euro investiert die Stadt Ulm in den Umbau des ZOB und die Errichtung einer neuen, sogenannten Fahradabstellanlage. 2,3 Millionen Euro davon kommen als Förderung vom Land. Der Umbau sei notwendig und ein „weiterer Meilenstein im Masterplan Citybahnhof Ulm“.

Fahrgäste müssen längere Wege gehen

Für die Fahrgäste bedeutet das in den nächsten acht Monaten vor allem eines: längere Wege zu den Haltestellen.

Alle Busse, die bislang den ZOB Ost angefahren haben, werden künftig - je nach Linie - vorübergehend an der Steinernen Brücke, am Ehinger Tor oder am ZOB West in der Schillerstraße halten.

Betroffen sind nahezu alle Regionalbusse, aber auch einzelne Linien (11 und 12) im Ulmer Stadtverkehr sowie der regionale Nachtverkehr.

Eine Übersicht der drei Ausweichhaltestellen Ehinger Tor, Steinerne Brücke und ZOB West. (Foto: Braun Engels Gestaltung im Auftrag der Stadt Ulm )

Die Abfahrt der Nachtbusse, die in Ulm am Wochenende verkehren, erfolgt laut Torsten Fisch während der Bauzeit an der Haltestelle „Hauptbahnhof“. Für den Schienenersatzverkehr der Bahn werde zudem eine Ersatzhaltestelle am Theater in der Olgastraße eingerichtet.

Wie gelange ich zur Haltestelle? Diese Wege empfiehlt die Stadt Vom Hauptbahnhof zum Ehinger Tor gelangen die Fahrgäste laut Stadtverwaltung am besten mit den Straßenbahnlinien 1 und 2. Zur Haltestelle "Steinerne Brücke" geht es mit den Linien 5 und 6 am schnellsten. Letztgenannte Station sei auch zu Fuß in wenigen Gehminuten durch die Fußgängerzone (Bahnhofstraße/Glöcklerstraße) erreichbar.

Um den Fahrgästen die Umstellung so einfach wie möglich zu machen, sollen Anfang Februar rund um den Ulmer Hauptbahnhof mehrere Lotsen im Einsatz sein.

„Sie verteilen Info-Flyer und stehen für Fragen zur Verfügung“, erklärt Fisch. Außerdem wird ein mehrfarbiges Leitsystem eingeführt, das der Orientierung dienen soll.

Einschränkungen auch für Radfahrer

Auch Radfahrer und Fußgänger müssen im Zuge der Bauarbeiten am Busbahnhof mit Einschränkungen rechnen. So soll der Rad- und Fußweg entlang der Bahngleise bis Oktober nicht passierbar sein.

Voraussichtlich ab Mitte März wird zudem der Geh- und Radweg südlich des ZOB Ost gesperrt sein. Die Radfahrenden und Fußgänger werden dann auf die Südseite der Neuen Straße umgeleitet.

So wird der ZOB Ost modernisiert

Aber was wird überhaupt genau gemacht? Insgesamt sollen 13 „vollständig barrierefreie Bussteige“ mit „attraktiven Unterständen“ und einem digitalen System für Fahrgastinformationen entstehen.

„Dreckig, unsicher, alt!“ Auch der Ulmer Hauptbahnhof soll ab Sommer 2024 saniert werden. Doch noch sind viele Fragen offen. Frust macht sich breit: Was bedeutet der Umbau für Angestellte und Reisende? Mehr zum Thema

„Es ist uns ein Anliegen, durch den Umbau eine gewisse Aufenthaltsqualität am ZOB zu schaffen“, betont Torsten Fisch. „Mit Häuschen und Überdachungen, aber auch mit modernen Anzeigen, wo dann die Abfahrten in Echtzeit angezeigt werden.“

Empfohlene Artikel Ulmer Baubürgermeister im Interview Wo 2024 in Ulm gebaut wird und was Autofahrer jetzt wissen müssen q Ulm

Gleichzeitig werde am neuen ZOB eine Ladeinfrastruktur geschaffen, die den künftigen Einsatz von Elektrobussen möglich mache.

Zu dem Umbauprojekt gehört außerdem die Errichtung einer neuen Fahrradabstellanlage mit insgesamt über 500 Stellplätzen, die allerdings erst bis Frühjahr 2025 entstehen soll.

ZOB West wird nicht mehr gebraucht

„Nach der Fertigstellung des Zentralen Omnibusbahnhofs im Oktober werden alle Regionalbuslinien und einige Stadtbuslinien wieder an den ZOB zurückkehren“, sagt Torsten Fisch. Der provisorische ZOB West an der Schillerstraße wird dann als reguläre Haltestelle entfallen.

Mehr zum Thema gibt es hier auf der Website der Stadt.